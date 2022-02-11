Экономист Сорокина напомнила о выплатах по "старому" пенсионному возрасту

Мужчины и женщины, имеющие страховой стаж не менее 42 и 37 лет, могут досрочно выйти на пенсию. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Выплаты начнутся при условии, что работники уже достигли "старого" пенсионного возраста - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Прежние правила также распространяются на большинство граждан, которые имеют право досрочного назначения пенсии. К ним, например, относятся те, кто работал в тяжелых, опасных или вредных условиях труда, уточнила специалист.

В 2022 году досрочно выйти на пенсию могут педагоги, медики и актеры, если их стаж составляет 30 лет для мужчин и 25 лет на женщин. Начать получать выплаты на пять лет раньше также имеют право обладатели "северного" стажа.

Аналогичным правом обладают женщины, воспитавшие от трех детей. В этом случае пенсионный возраст варьируется от 50 до 57 лет, в зависимости от года рождения и количества детей.

"А если женщина является матерью пяти и более детей и воспитала их по крайней мере до 8 лет, пенсионный возраст составит 50 лет", - заключила Сорокина.