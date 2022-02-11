Эксперт: Закрепление размеров ручной клади вызовет подорожание авиабилетов

Если установить средний размер клади, пассажиры будут переплачивать, так как авиакомпании заложат весь потенциальный вес в стоимость билета, пояснил он.

С инициативой введения единых размеров ручной клади вышло Общероссийское объединение пассажиров. Общественники предложили законодательно зафиксировать минимальные габариты ручной клади на уровне 100 см, за исключением тех типов самолетов, где данное требование объективно невыполнимо, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо объединения в Минтранс.

В Минтрансе комментировать инициативу не стали.

По словам Гусарова, целесообразность предложения неочевидна, так как большой проблемы с ручной кладью сейчас нет. На конкурентном рынке многие авиакомпании зачастую сами устанавливают вес ручной клади больше, чем закреплено правилами.

Многие пассажиры летают без ручной клади. Но если размеры ручной клади закрепить, ее перевозка будет включена в стоимость билета. "Каждый поднятый в небо килограмм стоит денег, потому авиакомпании рассчитывают стоимость билета, исходя из заложенного размера багажа. Цена билета обязательно вырастет", - сказал Гусаров.

Тот порядок, который действует, конечно, не идеален, но он был выработан как компромиссный вариант в результате дискуссий, говорит эксперт. Изменения могут вызвать негативные последствия.

Авиакомпании эксплуатируют воздушные суда различного размера, в которых разные багажные полки. У одной авиакомпании могут быть и большие, и маленькие самолеты, причем при продаже билетов неизвестно какое конкретно воздушное судно отправится в рейс. В некоторых регионах летают небольшие самолеты на 50 пассажирских мест с очень маленькими полками.

"Универсальная норма по размеру ручной клади явно будет избыточной для маленьких самолетов. Это значит, что люди будут вынуждены везти что-то на коленях. А это противоречит правилам безопасности", - говорит Гусаров.

Если же установить норму размера ручной клади по минимальным размерам полок, взять с собой в салон можно будет кладь не больше дамской сумочки. Пассажиры вряд ли будут этим довольны.

На рынке также есть лоукостеры, которые используют другую модель бизнеса. Действующие сейчас правила позволяют существовать малобюджетному сегменту авиаперевозок, отметил эксперт.