Эксперт: Закрепление размеров ручной клади вызовет подорожание авиабилетов

Новости

Шойгу назвал факторы, вызвавшие обострение ситуации в Европе 19:22
Шойгу объяснил британскому коллеге риски накачивания оружием отдельных стран 19:06
Курс доллара поднялся выше 76 рублей 18:55
Байден подписал указ о блокировании 7 миллиардов долларов Афганистана 18:31
Арестованы все участники нападения на магазин в Подмосковье 18:16
Александр Третьяков остановился в шаге от медали в скелетоне 17:55
Козак заявил о нежелании Киева вести прямой диалог Донецком и Луганском 17:53
Вышел трейлер пятого сезона "Последнего королевства" 17:52
Оперштаб: Ситуация с ковидом за неделю осложнилась в 10 регионах России 17:48
ВКС России перехватили самолет условного противника на учениях в Беларуси 17:45
РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала фигуристки Валиевой 17:35
Дмитрий Козак: Украина манипулирует Германией и Францией в "нормандском формате" 17:34
В КПРФ рассказали о госпитализации Зюганова 17:24
В Свердловской области отменили дистант для младшей и средней школы 17:23
Заболевшего ведущего КВН заменят Ургант, Хрусталев, Бурковский и Нагиев 17:20
Голикова: Уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился до 61,9% 17:16
Путин продлил срок службы полпреда в Южном федеральном округе Устинова на год 17:11
Умер снимавший фильмы Рязанова и Говорухина Ломер Ахвледиани 17:08
Названа дата старта продаж в России футуристичного кроссовера Changan 17:02
Умер актер из "Р.В.С." и "Тачанки с юга" Анатолий Соколовский 16:57
Япония призвала своих граждан эвакуироваться с Украины 16:55
Сборная России по керлингу разгромила Данию на Олимпиаде 16:52
"Союзмультфильм" больше не будет перезапускать старые мультфильмы 16:50
Российские СМИ перехватили лидерство среди испаноязычной аудитории 16:41
Арестован второй участник нападения на "Пятерочку" в Истре 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
11.02.2022 18:42
Рубрика: Экономика

Эксперт: Закрепление размеров ручной клади вызовет подорожание авиабилетов

Текст: Евгений Гайва
Если установить средний размер клади, пассажиры будут переплачивать, так как авиакомпании заложат весь потенциальный вес в стоимость билета, пояснил он.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С инициативой введения единых размеров ручной клади вышло Общероссийское объединение пассажиров. Общественники предложили законодательно зафиксировать минимальные габариты ручной клади на уровне 100 см, за исключением тех типов самолетов, где данное требование объективно невыполнимо, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо объединения в Минтранс.

В Минтрансе комментировать инициативу не стали.

По словам Гусарова, целесообразность предложения неочевидна, так как большой проблемы с ручной кладью сейчас нет. На конкурентном рынке многие авиакомпании зачастую сами устанавливают вес ручной клади больше, чем закреплено правилами.

Многие пассажиры летают без ручной клади. Но если размеры ручной клади закрепить, ее перевозка будет включена в стоимость билета. "Каждый поднятый в небо килограмм стоит денег, потому авиакомпании рассчитывают стоимость билета, исходя из заложенного размера багажа. Цена билета обязательно вырастет", - сказал Гусаров.

Фото: photoxpress
В сентябре изменятся правила провоза животных в поездах

Тот порядок, который действует, конечно, не идеален, но он был выработан как компромиссный вариант в результате дискуссий, говорит эксперт. Изменения могут вызвать негативные последствия.

Авиакомпании эксплуатируют воздушные суда различного размера, в которых разные багажные полки. У одной авиакомпании могут быть и большие, и маленькие самолеты, причем при продаже билетов неизвестно какое конкретно воздушное судно отправится в рейс. В некоторых регионах летают небольшие самолеты на 50 пассажирских мест с очень маленькими полками.

"Универсальная норма по размеру ручной клади явно будет избыточной для маленьких самолетов. Это значит, что люди будут вынуждены везти что-то на коленях. А это противоречит правилам безопасности", - говорит Гусаров.

Если же установить норму размера ручной клади по минимальным размерам полок, взять с собой в салон можно будет кладь не больше дамской сумочки. Пассажиры вряд ли будут этим довольны.

На рынке также есть лоукостеры, которые используют другую модель бизнеса. Действующие сейчас правила позволяют существовать малобюджетному сегменту авиаперевозок, отметил эксперт.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правила авиаперевозок

Главное сегодня

В Крыму назвали наглостью требование Кулебы о войсках РФ на границе
Дмитрий Козак: Украина манипулирует Германией и Францией в "нормандском формате"
Голикова: Уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился до 61,9%
РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала фигуристки Валиевой
В КПРФ рассказали о госпитализации Зюганова
Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек
Сколько стоит лечение COVID-19