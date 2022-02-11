Эмманюэль Макрон сделал ставку на атомную энергетику

Эмманюэль Макрон окончательно определил перспективы развития энергетики во Франции. Выступив в Белфоре, промышленном центре на севере страны, он дал четко понять, что основной акцент на период до 2050 года будет сделан на АЭС. По его словам, это "позволит восстановить контроль над энергетической судьбой Франции".

Откровенно говоря, стратегическое решение в этой области глава Пятой республики принял еще в ноябре прошлого года, когда, обратившись к нации из Елисейского дворца, заявил о том, что "ради обеспечения энергетической безопасность страны" будет возобновлено строительство ядерных реакторов. А вот теперь изложил конкретную программу, назвав сроки реализации.

Помимо того, что действующие ныне 56 ядерных реакторов продолжат свою службу, появятся и новые. Речь идет о шести реакторах нового поколения EPR-2. Их строительство начнут в 2028 году, а ввод в строй намечен на 2035-й. По данным Счетной палаты, в этот проект будет вложено не менее пятидесяти с половиной миллиардов евро. Более того предусмотрено еще восемь таких агрегатов - они появятся позднее.

Помимо этого Эмманюэль Макрон объявил о намерении вложить один миллиард евро в разработку малых модульных реакторов SMR мощностью от 50 до 500 Мвт. Их преимущество - относительная простота изготовления, сборка на конвейере с дальнейшей доставкой на место эксплуатации.

Эмманюэль Макрон также рассказал о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), место которых в энергобалансе Франции пока невелико. Причем акцент будет сделан на солнечной энергетике. Такие станции, по словам президента, "лучше вписывается в пейзаж" по сравнению с ветрогенераторами. Объем, получаемой от солнца энергии, планируется увеличить в 10 раз, а от ветра в два раза, для чего будут созданы 50 морских парков ветряных электростанций.

Надо сказать, что во Франции существует консенсус относительно АЭС, а они вот уже на протяжении многих десятилетий дают свыше 70 процентов электроэнергии. Конечно, в стране есть и их противники. В основном это "зеленые" разных мастей. Поэтому один из их лидеров Янник Жадо, выставивший свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, отреагировав на программное выступление Эммануэля Макрона, написал в Twitter: "Макрон обрекает Францию на энергетическое и промышленное устаревание вплоть до конца этого века". Правда, здесь мало кто обратил внимание на критику политика, шансы которого в предстоящий президентской гонке невелики: по опросам социальных служб его рейтинг колеблется в пределах пяти процентов.

Отметим, что в соседней с Францией Германии какие-либо заявления по поводу ядерного демарша Макрона пока не прозвучали. Скорее всего, Берлин и дальше будут отмалчиваться. Ведь подход французов к атомной тематике радикально отличается от немецкого. Париж, что еще раз подтвердил Эмманюэль Макрон, сделал ставку на "мирный атом", в Германии, где "зеленые" теперь контролируют не только все профильные министерства - экономики, экологии, энергетики, но и МИД, семимильными шагами искореняют АЭС. В конце прошлого года закрыли половину из оставшихся шести станций, а к 31 декабря 2022-го - такая же судьба ждет последние три.

Так что энергетический вопрос, актуальнейший по нынешним временам, внес серьезнейший раскол между двумя ведущими странами ЕС. Впрочем, не только. Чему свидетельство - борьба вокруг недавнего заявления Еврокомиссии о предоставлении атому привилегированного "зеленого" статуса, что сделает его более привлекательным для инвесторов.

Хорошо известно, что это решение по понятным причинам продавил Париж, который перетянул на свою сторону восемь стран-членов ЕС Восточной и Центральной Европы плюс Финляндию. В оппозиции же оказалась Германия, поставившая крест на своем ядерном секторе энергетики, вместе с Австрией и Люксембургом. Немцы рвали и метали. Правительство ФРГ даже направило в Еврокомиссию официальную депешу. В ней оно отказывается признавать атомную энергетику "зеленой", ибо, как там подчеркнуто, та "не соответствует концепции устойчивого развития". Мол, не исключены "аварии с угрозой для людей и окружающей среды".

В то время как Австрия и Люксембург готовы подать в Европейский суд, чтобы оспорить решение Еврокомиссии, а оно окончательно вступит в силу месяце через пять, в Берлине об этом также серьезно подумывают. В любом случае об этом на днях сообщила глава МИДа Германии Анналена Бербок. Если это произойдет, то кризис между Парижем и Берлином по этому треку может приобрести затяжной, если не системный характер.