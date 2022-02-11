Эмманюэль Макрон сделал ставку на атомную энергетику

Откровенно говоря, стратегическое решение в этой области глава Пятой республики принял еще в ноябре прошлого года, когда, обратившись к нации из Елисейского дворца, заявил о том, что "ради обеспечения энергетической безопасность страны" будет возобновлено строительство ядерных реакторов. А вот теперь изложил конкретную программу, назвав сроки реализации.
Помимо того, что действующие ныне 56 ядерных реакторов продолжат свою службу, появятся и новые. Речь идет о шести реакторах нового поколения EPR-2. Их строительство начнут в 2028 году, а ввод в строй намечен на 2035-й. По данным Счетной палаты, в этот проект будет вложено не менее пятидесяти с половиной миллиардов евро. Более того предусмотрено еще восемь таких агрегатов - они появятся позднее.
Помимо этого Эмманюэль Макрон объявил о намерении вложить один миллиард евро в разработку малых модульных реакторов SMR мощностью от 50 до 500 Мвт. Их преимущество - относительная простота изготовления, сборка на конвейере с дальнейшей доставкой на место эксплуатации.
Эмманюэль Макрон также рассказал о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), место которых в энергобалансе Франции пока невелико. Причем акцент будет сделан на солнечной энергетике. Такие станции, по словам президента, "лучше вписывается в пейзаж" по сравнению с ветрогенераторами. Объем, получаемой от солнца энергии, планируется увеличить в 10 раз, а от ветра в два раза, для чего будут созданы 50 морских парков ветряных электростанций.
Надо сказать, что во Франции существует консенсус относительно АЭС, а они вот уже на протяжении многих десятилетий дают свыше 70 процентов электроэнергии. Конечно, в стране есть и их противники. В основном это "зеленые" разных мастей. Поэтому один из их лидеров Янник Жадо, выставивший свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, отреагировав на программное выступление Эммануэля Макрона, написал в Twitter: "Макрон обрекает Францию на энергетическое и промышленное устаревание вплоть до конца этого века". Правда, здесь мало кто обратил внимание на критику политика, шансы которого в предстоящий президентской гонке невелики: по опросам социальных служб его рейтинг колеблется в пределах пяти процентов.
Отметим, что в соседней с Францией Германии какие-либо заявления по поводу ядерного демарша Макрона пока не прозвучали. Скорее всего, Берлин и дальше будут отмалчиваться. Ведь подход французов к атомной тематике радикально отличается от немецкого. Париж, что еще раз подтвердил Эмманюэль Макрон, сделал ставку на "мирный атом", в Германии, где "зеленые" теперь контролируют не только все профильные министерства - экономики, экологии, энергетики, но и МИД, семимильными шагами искореняют АЭС. В конце прошлого года закрыли половину из оставшихся шести станций, а к 31 декабря 2022-го - такая же судьба ждет последние три.
Так что энергетический вопрос, актуальнейший по нынешним временам, внес серьезнейший раскол между двумя ведущими странами ЕС. Впрочем, не только. Чему свидетельство - борьба вокруг недавнего заявления Еврокомиссии о предоставлении атому привилегированного "зеленого" статуса, что сделает его более привлекательным для инвесторов.
Хорошо известно, что это решение по понятным причинам продавил Париж, который перетянул на свою сторону восемь стран-членов ЕС Восточной и Центральной Европы плюс Финляндию. В оппозиции же оказалась Германия, поставившая крест на своем ядерном секторе энергетики, вместе с Австрией и Люксембургом. Немцы рвали и метали. Правительство ФРГ даже направило в Еврокомиссию официальную депешу. В ней оно отказывается признавать атомную энергетику "зеленой", ибо, как там подчеркнуто, та "не соответствует концепции устойчивого развития". Мол, не исключены "аварии с угрозой для людей и окружающей среды".
В то время как Австрия и Люксембург готовы подать в Европейский суд, чтобы оспорить решение Еврокомиссии, а оно окончательно вступит в силу месяце через пять, в Берлине об этом также серьезно подумывают. В любом случае об этом на днях сообщила глава МИДа Германии Анналена Бербок. Если это произойдет, то кризис между Парижем и Берлином по этому треку может приобрести затяжной, если не системный характер.