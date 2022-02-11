Этого вы еще не видели. Обнаружены секретные функции Windows

Корпорация Microsoft работает над несколькими новыми функциями для Windows 11, которые уже присутствуют в некоторых сборках, однако не анонсированы публично.

Как пишет The Verge, речь идет о стикерах для рабочего стола, планшетном режиме и других возможностях.

Стикеры, которые можно добавлять на рабочий стол, будут доступны в приложении "Редактор стикеров". Они будут сохраняться при смене обоев, если пользователь не использует слайд-шоу. В публичных сборках Windows 11 есть виджеты, однако их нельзя закрепить на рабочем столе.

Также в настройках появился пункт "Автоматически скрывать панель задач в режиме планшета", из чего можно сделать вывод о том, что разработчики готовятся внедрить такой режим. Кроме того, в непубличных сборках Windows 11 появился раздел "Экологичность", предлагающий рекомендации по энергосбережению.