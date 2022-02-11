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11.02.2022 06:00
Рубрика: Общество

Гериатр назвала ранние признаки деменции, которые выглядят безобидно

Текст: Ирина Невинная
Такие изменения в характере и поведении пожилых людей, как обидчивость, слезливость, особенно в сочетании с появившимися проблемами с памятью, могут говорить о развивающейся деменции, - об этом сообщила главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Как разграничить - где характер. И где патология.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Это большая ошибка, которую совершают и сами пациенты, и их родные, когда считают изменения в характере, поведении нормой, списывают их на возраст, - объяснила Ткачева на брифинге. - Характер человека не меняется. С возрастом, если у человека появляются возрастассоциированные нарушения - некоторые черты характера могут обостряться: например, был обидчивый - стал особенно обидчивый. Но в то же время проявляются новые черты поведения - неадекватность, странности. Если раньше такого не было - надо обратиться к специалистам".

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Гериатр Ткачева: COVID-19 усиливает риск раннего старения

Обострение определенных черт характера - один из признаков начинающихся нейродегенеративных заболеваний, - уточнила Ткачева.

"На что обратить внимание? Четкий признак неблагополучия: люди не помнят недавние события. То , что было 20 лет назад - помнят в деталях, память на отдаленные события великолепная. А краткосрочные - забывают, и этот промежуток постепенно увеличивается. Пациенты говорят, что чувствуют, как "ластиком" у них стирают память. Конечно, в таких случаях необходимо обратиться к врачу", - советует гериатр.

Очень многое, подчеркивает Ткачева, зависит от поведения семьи. "Это важно знать и понимать: обострение каких-то негативных черт характрера, забывчивость, проявления депрессии - все это не капризы пожилого человека, а признаки болезни. Эти люди чувствуют, как к ним относятся близкие и страдают, если родные раздражаются. Они все понимают, остро нуждаются во внимания, помощи, добром отношении".

Фото: iStok
Врач назвал группы людей, наиболее подверженных риску болезни Альцгеймера

Деменция, болезнь Альцгеймера считаются неизлечимыми заболеваниями. Но уже появились препараты, способные замедлить процесс дегенерации головного мозга. Кроме того, в арсенале врачей различные методики, помогающие отодвинуть начало заболевания и замедлить его прогрессирование.

"Гериатры, неврологи, психиатры - эти специалисты занимаются такими пациентами. Мы уже сегодня можем продлить период, когда человек живет без посторонней помощи, помогаем ему дольше оставаться с более высоким качеством жизни. Но также очень важна поддержка семьи", - заключила Ткачева.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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