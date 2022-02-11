Гериатр назвала ранние признаки деменции, которые выглядят безобидно

Такие изменения в характере и поведении пожилых людей, как обидчивость, слезливость, особенно в сочетании с появившимися проблемами с памятью, могут говорить о развивающейся деменции, - об этом сообщила главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Как разграничить - где характер. И где патология.

"Это большая ошибка, которую совершают и сами пациенты, и их родные, когда считают изменения в характере, поведении нормой, списывают их на возраст, - объяснила Ткачева на брифинге. - Характер человека не меняется. С возрастом, если у человека появляются возрастассоциированные нарушения - некоторые черты характера могут обостряться: например, был обидчивый - стал особенно обидчивый. Но в то же время проявляются новые черты поведения - неадекватность, странности. Если раньше такого не было - надо обратиться к специалистам".

Обострение определенных черт характера - один из признаков начинающихся нейродегенеративных заболеваний, - уточнила Ткачева.

"На что обратить внимание? Четкий признак неблагополучия: люди не помнят недавние события. То , что было 20 лет назад - помнят в деталях, память на отдаленные события великолепная. А краткосрочные - забывают, и этот промежуток постепенно увеличивается. Пациенты говорят, что чувствуют, как "ластиком" у них стирают память. Конечно, в таких случаях необходимо обратиться к врачу", - советует гериатр.

Очень многое, подчеркивает Ткачева, зависит от поведения семьи. "Это важно знать и понимать: обострение каких-то негативных черт характрера, забывчивость, проявления депрессии - все это не капризы пожилого человека, а признаки болезни. Эти люди чувствуют, как к ним относятся близкие и страдают, если родные раздражаются. Они все понимают, остро нуждаются во внимания, помощи, добром отношении".

Деменция, болезнь Альцгеймера считаются неизлечимыми заболеваниями. Но уже появились препараты, способные замедлить процесс дегенерации головного мозга. Кроме того, в арсенале врачей различные методики, помогающие отодвинуть начало заболевания и замедлить его прогрессирование.

"Гериатры, неврологи, психиатры - эти специалисты занимаются такими пациентами. Мы уже сегодня можем продлить период, когда человек живет без посторонней помощи, помогаем ему дольше оставаться с более высоким качеством жизни. Но также очень важна поддержка семьи", - заключила Ткачева.