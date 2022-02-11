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Рубрика: В мире

Глава полиции Лондона ушла в отставку после расследования вечеринок Джонсона

Крессида Дик, глава полиции Лондона, объявила об уход в отставку, передает ТАСС. Решение принято на фоне скандального расследования нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в первые волны пандемии коронавируса. Дик подчеркнула, что у нее не было иного выбора.

Фото: AP Photo
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"Очень грустно, что после общения с мэром Лондона стало очевидно, что мэр больше не доверяет моему руководству, - с печалью констатировала она. - Он не оставил мне иного выбора, кроме как уйти с поста комиссара службы столичной полиции".

Мэр Лондона Садик Хан уже объявил, что отставка принята.

Напомним, что полиция столицы Великобритании подверглась жесткой критике после очевидной неготовности расследовать возможные случаи нарушения Джонсоном и сотрудниками его канцелярии действовавших в стране жестких коронавирусных ограничений. Сейчас это расследование уже ведется, но Дик оно стоило должности.

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