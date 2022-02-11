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11.02.2022 02:10
Рубрика: В мире

Госдеп призвал американцев покинуть территорию Украины

Госдепартамент рекомендовал находящимся на Украине американцам немедленно покинуть территорию этой страны. Соответствующее уведомление было распространено в четверг.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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В нем отмечается, что гражданам США следует уехать, используя коммерческий или частный транспорт. Тем же американцам, которые решат остаться на Украине, внешнеполитическое ведомство рекомендует проявлять повышенную осторожность, передает ТАСС.

Позже президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину, об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, передает РИА Новости. Он добавил, что не существует сценариев, которые бы предполагали отправку американских войск на Украину для эвакуации граждан США.

Вашингтон продолжает нагнетать обстановку вокруг Украины слухами о мнимом "вторжении". Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать. Москва также требует прекратить накачивание Украины вооружениями.

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