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11.02.2022 16:55
Рубрика: В мире

Япония призвала своих граждан эвакуироваться с Украины

Текст: Александр Ленин

Японские власти подняли до четвертого (максимального) уровень опасности в отношении всей территории Украины из-за гипотетического обострения там обстановки, сообщает агентство Kyodo.

МИД страны призвал всех японских граждан, находящихся на украинской территории, немедленно покинуть это государство. По некоторой информации, речь идет о 150 японцах, которые пока остаются в населенных пунктах Украины.

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Параллельно при администрации премьер-министра Японии был создан "кризисный штаб", где будут собираться последние сведения о ситуации на Украине.

Примечательно, что официальный Токио пошел на такие шаги после состоявшихся 11 февраля в Мельбурне консультаций стран-участниц Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) на уровне министров иностранных дел.

Глава японского внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси на полях данного мероприятия провел отдельную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны затронули, помимо вопросов развития двусторонних отношений, актуальные проблемы международной повестки, включая ситуацию на Украине, ракетную программу КНДР и китайскую проблематику.

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