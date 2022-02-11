Япония призвала своих граждан эвакуироваться с Украины

Японские власти подняли до четвертого (максимального) уровень опасности в отношении всей территории Украины из-за гипотетического обострения там обстановки, сообщает агентство Kyodo.

МИД страны призвал всех японских граждан, находящихся на украинской территории, немедленно покинуть это государство. По некоторой информации, речь идет о 150 японцах, которые пока остаются в населенных пунктах Украины.

Параллельно при администрации премьер-министра Японии был создан "кризисный штаб", где будут собираться последние сведения о ситуации на Украине.

Примечательно, что официальный Токио пошел на такие шаги после состоявшихся 11 февраля в Мельбурне консультаций стран-участниц Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) на уровне министров иностранных дел.

Глава японского внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси на полях данного мероприятия провел отдельную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны затронули, помимо вопросов развития двусторонних отношений, актуальные проблемы международной повестки, включая ситуацию на Украине, ракетную программу КНДР и китайскую проблематику.