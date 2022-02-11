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Инсайдер назвал дату анонса Call of Duty: Warzone 2

Текст:   Богдан Бобров
11.02.2022,  
09:47
Фото: Activision Фото: Activision
Фото: Activision

Известный сетевой инсайдер Том Хендерсон сообщил в Twitter, что компания Activision анонсирует игру Call of Duty: Warzone 2 уже сегодня, 11 февраля.

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По имеющимся у него данным, сиквел королевской битвы создавали полностью с нуля, поэтому пока неизвестно, будет ли представлена вторая часть сетевого шутера на консолях прошлого поколения - PS4 и Xbox One.

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Также Хендерсон высказывает предположение, что вместе с Warzone 2 может быть представлена Modern Warfare 2 от студии Infinity Ward.

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