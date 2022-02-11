Инсайдер назвал дату анонса Call of Duty: Warzone 2

Известный сетевой инсайдер Том Хендерсон сообщил в Twitter, что компания Activision анонсирует игру Call of Duty: Warzone 2 уже сегодня, 11 февраля.

По имеющимся у него данным, сиквел королевской битвы создавали полностью с нуля, поэтому пока неизвестно, будет ли представлена вторая часть сетевого шутера на консолях прошлого поколения - PS4 и Xbox One.

Также Хендерсон высказывает предположение, что вместе с Warzone 2 может быть представлена Modern Warfare 2 от студии Infinity Ward.