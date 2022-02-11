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11.02.2022 01:00
Рубрика: Экономика

Юрист напомнил о дополнительном выходном дне в феврале

Текст: Ольга Игнатова
Февраль в 2022 году не будет богат на долгие выходные. Фактически единственный праздничный день, объявленный нерабочим в феврале 2022 года, - это День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В этом году праздник выпадает на среду, поэтому лишь один день будет нерабочим. "Однако 22 февраля 2022 г. объявлен сокращенным рабочим днем. Во вторник, 22 февраля, работодатели должны отпустить сотрудников по домам на 1 час раньше обычного. Если это требование не будет соблюдено в отношении сотрудников, не подписывавших договор о ненормированном или сменном графике работы, это будет считаться нарушением", - поясняет адвокат Игорь Ветров.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Чтобы обезопасить себя от возможных претензий как со стороны сотрудников, так и со стороны контролирующих органов, работодателю необходимо заранее издать приказ о графике работы в предпраздничный день 22 февраля и в праздничный день 23 февраля, советует юрист.

"В приказе надо описать график работы по Трудовому кодексу РФ. Если работодатель не хочет вас отпускать пораньше или призывает выйти на работу в праздничный день 23 февраля, помните, что работа в праздничные дни возможна только с вашего согласия, за исключением ряда особенных случаев, и ваш выход на работу в праздничный день или в сверхурочные часы в сокращенный рабочий день должен быть соответствующим образом оформлен, с более высокой зарплатой труда за работу в эти дни", - добавил Ветров.

Длинные выходные, впрочем, уже не за горами. В марте в честь Международного женского дня отдыхать будем с 6 по 8 марта. Суббота - 5 марта - будет рабочей, но с сокращением рабочего времени на час.

Майские праздники в этом году по сути начнутся в субботу - 30 апреля. Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая. С 4 по 6 мая - рабочие дни. В честь Дня Победы россиян ждут четыре выходных дня - с 7 по 10 мая.

День России будем праздновать с 11 по 13 июня. В ноябре в честь Дня народного единства будут три выходных дня - с 4 по 6 ноября. 3 ноября - сокращенный день.

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