К сериалу о Чингис-Хане проявила интерес ведущая американская кинокомпания

О запуске исторического сериала "Хан" объявила компания Александра Роднянского AR Content. Шоураннером проекта станет Крис Коллинз, известный по сериалам "Сыны Анархии", "Человек в высоком замке", "Прослушка", а сопродюсером будет Лесли Грайф (сериалы "Хэтфилды и МакКои" и "Предложение").

Корпорация FOX Entertainment заинтересовалась проектом и стала партнером на стадии девелопмента - детали сделки, включающей в себя приобретение телевизионных прав на территорию США, не разглашаются. Зато о самой сделке сегодня написали ведущие мировые индустриальные сми.

Сериал об основателе Монгольской империи и его влиянии на мировую историю будет основан на бестселлере "Чингисхан и рождение современного мира" американского исследователя Джека Уэзерфорда. Режиссером станет Сергей Бодров-старший, номинированный на "Оскар" за фильм "Монгол" в 2008 году.

"Сделка с Fox Entertainment открывает проекту доступ не только к американской аудитории, но и зрителям во всем мире. Сериал "Хан" рассказывает историю универсальную, понятную зрителям в любой стране: о борьбе за власть и деньги, о справедливости жестокости, о ревности и интригах, о предательстве и любви, о дружбе и настоящих мечтах - словом о тех жизненных выборах, из которых и состоит жизнь каждого человека. Тем более, когда речь идет о такой легендарной личности как Чингисхан, оказавшей колоссальное влияние на историю всего мира в целом и нашей страны в частности. Уверен, что партнерство с Fox Entertainment и моими коллегами Крисом Коллинзом, Лесли Грайфом и Сергеем Бодровым позволит реализовать невероятно масштабный и амбициозный замысел", - рассказал продюсер Александр Роднянский.

Когда выйдет сериал, кто в нем будет сниматься - пока неизвестно, поскольку проект находится на стадии разработки.