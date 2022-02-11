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Рубрика: В мире

Как власти Южной Кореи изменили подход в борьбе с коронавирусом

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
В связи с резким всплеском количества зараженных коронавирусом власти Южной Кореи заметно поменяли подход к инфицированным COVID-19. С 10 февраля основная ответственность по заботе о здоровье переложена на самих зараженных, тогда как медики будут заниматься лишь тяжелыми больными и группами риска. Специалисты же отмечают, что в QR-кодах отпадает необходимость. Хотя корейские врачи пока отказываются приравнивать COVID-19 к сильному гриппу, но общий подход меняется как раз в направлении более "спокойного" отношения к инфекции, которая вызывает теперь куда меньше опасений.
Фото: REUTERS/ Heo Ran Фото: REUTERS/ Heo Ran
Фото: REUTERS/ Heo Ran

Как сообщил сегодня в ходе регулярного брифинга представитель Центра по борьбе и профилактике инфекционных заболеваний Республики Корея (РК), по состоянию на полночь 11 февраля в стране за прошедшие сути было зафиксировано 53 926 новых зараженных COVID-19, при этом 49 человек скончались. Таким образом, уже третьи сутки подряд в Южной Корее число новых зараженных колеблется вокруг рекордной отметки в 50 тысяч. Вчера был абсолютный пока рекорд - 54 122 инфицированных COVID-19, а 9 февраля - 49 567. Власти не скрывают, что хотя они ожидали всплеска количества зараженных из-за быстрого распространения штамма омикрон COVID-19, но темпы роста оказались куда более стремительными. Теперь прогнозируется, что в течение месяца число инфицированных за сутки может вырасти до отметки 150-170 тысяч человек. Для сравнения отметим, что еще буквально месяц назад - в первой половине января - показатели были в среднем менее четырех тысяч зараженных за сутки и считались высокими.

Фото: Kim Hong-ji/REUTERS
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По мнению экспертов, помимо "омикрона" свою роль сыграли и закончившиеся 2 февраля длинные пятидневные каникулы в связи с праздником Восточного Нового года, который широко отмечают в том числе и в Корее. Несмотря на просьбы властей отказаться от поездок и избегать общения в широком кругу родственников, как это принято по традиции, корейцы решили отметить "как раньше" - из 52 миллионов населения больше половины (почти 29 миллионов) куда-либо съездили. А контакты, перемещения - все это провоцирует распространение инфекций, в чем сейчас Корея и убедилась.

Впрочем, не все так плохо. Хотя количество зараженных заметно возросло, но подавляющее большинство переносит COVID-19 в легкой форме или вообще без симптомов. Это видно по статистике, которая фиксирует снижение числа смертей из-за коронавируса, а также сокращение численности тяжелых больных. Если еще месяц назад палаты интенсивной терапии были заполнены более чем на 90 процентов, что грозило коллапсом системы здравоохранения, то теперь показатель упал до 16-18 процентов. Признанным фактом является и то, что доминирующий сейчас штамм "омикрон" куда менее летален, хотя заметно легче передается.

Свою роль играют и высокие показатели вакцинации в стране. По состоянию на 11 февраля 86,1 процента населения РК получили прививки двумя препаратами, а 56,4 процента уже прошли ревакцинацию. Быстро продвигается и вакцинация молодежи, которая ранее была исключена из кампании прививок против COVID-19. 77 процентов корейцев в возрасте от 13 до 18 лет уже вакцинировались двумя препаратами.

Заметный скачок количества зараженных при снижении смертности и количества тяжелых больных заставил власти Кореи пойти на существенные изменения в системе реагирования на COVID-19. С пятницы 10 февраля вступили в силу новые правила, согласно которым контроль со стороны властей за теми зараженными, кто переносит COVID-19 в легкой форме или без симптомов, снимается. Теперь такие больные должны оставаться дома семь дней, но за соблюдением карантина никто не следит. Зараженные также самостоятельно заполняете форму, где указывают, что посещали и с кем контактировали, но больше их никто не расспрашивает, пытаясь выяснить, не утаили ли они что-либо. Если же они почувствуют себя плохо, то должны пойти в клинику или позвонить в центр реагирования для получения препаратов. Основная работа по заботе за зараженными теперь перенесена со специальных антикоронавирусных центров на обычные местные клиники.

ПЦР-тесты теперь тоже сдают только пациенты групп высокого риска- те, кто плотно контактировал с зараженными, кому 60 и более лет, кто страдал серьезными хроническими заболеваниями. Остальные проверяются самостоятельно при помощи быстрых тестов. Если тест показал наличие COVID-19, то для окончательного подтверждения надо уже сдавать ПЦР-анализ. Власти признают, это экспресс-тесты показывают ошибки в 20-25 процентов случаев, но принимают этот риск, так как коронавирус сейчас уже не так смертелен, как ранее.

Фото: AP Photo
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Срок обязательного карантина для всех сокращен до семи суток, а если вы вакцинированы и даже проживаете вместе с зараженным, то все равно можете продолжать жить в обычном режиме.

Официально власти РК отказываются приравнивать COVID-19 к сезонному сильному гриппу, но, глядя на смену подхода к реагированию, сейчас все движется именно в этом направлении. Так же, как и с гриппом, "обычные" зараженные COVID-19 сейчас стали ходить в "обычные" клиники, где им выписывают лекарства.

В связи со сменой подхода получается, что отпала практическая необходимость в сборе информации посредством QR-кодов с подтверждением вакцинации, так как вы теперь добровольно, без проверки указываете места посещения, если окажетесь зараженным. В этой связи власти РК заявили, что намерены снова обсудить систему QR-кодов и возможно внесут изменения в нее.

По поводу отмены обязательного ношения масок пока разговора нет, но в Восточной Азии маски носили многие и до COVID-19, потому эта мера не вызывает такого сильного раздражения, как во многих других регионах мира.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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