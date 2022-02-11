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11 февраля 2022 г.

Распоряжение главы Республики Карелия от 11 февраля 2022 года № 48-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2020, № 3, ст. 453, 457, 459, 460, 463, 469, 471, 472, 474, 475, 476, 478; № 4, ст. 725, 729, 730, 733, 736, 739, 741, 743, 744, 747, 748, 752; № 5, ст. 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1030, 1032, 1034, 1035, 1039, 1042; № 6, ст. 1306, 1307, 1310, 1311, 1314, 1318, 1319, 1321, 1322, 1327; № 7, ст. 1630, 1634, 1635, 1639, 1651; № 8, ст. 1832, 1833, 1837, 1840, 1843, 1846; №9, ст. 2106, 2112, 2114; № 10, ст. 2413, 2416, 2418, 2419, 2422; № 11, ст. 2680, 2681, 2685, 2687, 2689, 2690, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2698, 2701; № 12, ст. 3040, 3041, 3044, 3047, 3048, 3049, 3051, 3058, 3065, 3067, 3069; 2021, № 1, ст. 36, 37, 40, 41, 43, 45, 48; № 2, ст. 243, 247, 254, 256, 259; № 3, ст. 452, 453, 457, 463, 467, 477; № 4, ст. 758; № 5, ст. 1039, 1047, 1048; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15 июня 2021 года, № 1000202106150001; 16 июня 2021 года, № 1000202106160001; 18 июня 2021 года, № 1000202106180002; 24 июня 2021 года, № 1000202106240001; 28 июня 2021 года, № 1000202106280001; 2 июля 2021 года, № 1000202107020001; 8 июля 2021 года, № 1000202107080003; 6 августа 2021 года, № 1000202108060001; 19 августа 2021 года, № 1000202108190002; 2 сентября 2021 года, № 1000202109020003; 10 сентября 2021 года, № 1000202109100001; 12 октября 2021 года, № 1000202110120001; 15 октября 2021 года, № 1000202110150002, 1000202110150004; 25 октября 2021 года, № 1000202110250004; 27 октября 2021 года, № 1000202110270010; 29 октября 2021 года, 1000202110290014; 8 ноября 2021 года, № 1000202111080001; И ноября 2021 года, № 1000202111110003; 18 ноября 2021 года, № 1000202111180001; 26 ноября 2021 года, № 1000202111260013; 30 ноября 2021 года, № 1000202111300011; 1 декабря 2021 года, № 1000202112010001; 15 декабря 2021 года, № 1000202112150003; 16 декабря 2021 года, № 1000202112160001; 14 января 2022 года, № 1000202201140001; 31 января 2022 года, № 1000202201310001) следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 9 слово ", перчатками" исключить;

2) в абзаце пятом пункта 9.1 слово ", перчаток" исключить;

3) в пункте 10:

в абзаце шестом слова "у посетителей, у персонала - масок, перчаток" исключить;

в абзаце девятом слова "у посетителей, у персонала - масок, перчаток" исключить;

4) в подпункте 2 пункта 11.3 слова "у клиентов (посетителей), работу персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с клиентами (посетителями), в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках)" исключить;

5) в подпункте 5 пункта 11.9 слова "(респираторах), перчатках" исключить;

6) в пункте 11.10:

в абзаце втором подпункта 1 слово ", перчатках" исключить;

в абзаце третьем подпункта 2 слово ", перчатках" исключить;

в абзаце восьмом подпункта 3 слова ", перчатках (за исключением оказания спа-услуг и массажных услуг по уходу за телом), а также очках или лицевых защитных экранах" исключить;

7) в пункте 11.12:

в абзаце третьем подпункта 1 слова "и перчаток" исключить;

в абзаце третьем подпункта 2 слово ", перчаток" исключить;

8) в пункте 11.13:

в абзаце пятом подпункта 1 слова "у посетителей - масок, у персонала - масок, перчаток" заменить словом "масок";

в абзаце пятом подпункта 2 слова ", перчаток у посетителей, у персонала - масок, перчаток" исключить;

9) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 11.24 слово ", перчаток" исключить;

10) в подпункте 2 пункта 11.27:

в абзаце девятом слова "у посетителей - масок, у персонала - масок, перчаток" заменить словом "масок";

в абзаце шестнадцатом слова "у посетителей - масок, у персонала -масок, перчаток" заменить словом "масок";

в абзаце двадцатом слова "у посетителей, у персонала - масок, перчаток" исключить;

11) пункт 14.2 признать утратившим силу.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



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