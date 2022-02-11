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11.02.2022 09:39
Рубрика: Общество

Каждый пятый россиянин интересуется ковидным статусом на первом свидании

Текст: Владимир Емельяненко

За год доля тех, кто просит у партнера отрицательный тест на COVID-19 или свидетельство о вакцинации на первом свидании, выросла с 10 до 18%. Таковы итоги опроса банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах жизнь", публикуемые РИА Новости.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Россияне стали относиться внимательнее к ковидному статусу своих вторых половин в том числе потому, что для встреч в кафе, кинотеатрах и т.д. во многих регионах нужны QR-коды.

Таким образом, каждый девятый опрошенный просит партнера предоставить официальные доказательства отсутствия коронавируса. Еще 7% так поступают из соображений защиты своего и партнера здоровья.

Остальные 83% участников опроса заявили, что не будут просить на первом свидании у второй половины отрицательный тест на COVID-19 или свидетельство о вакцинации. Причины они назвали следующие: 44% опрошенных полагают, что это неэтично, 23% не будут требовать доказательств отсутствия ковида или наличия вакцинации, потому что не боятся заболеть сами. Еще 16% сами имеют свидетельство о вакцинации и считают, что это дает им основание не просить никаких доказательств от партнера.

Общество Соцсфера Социология Тесты и опросы Пандемия коронавируса COVID-19

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