Козак: Переговоры в "нормандском формате" завершились без ощутимых результатов

Переговоры политсоветников в "нормандском" формате" в Берлине, продлившиеся почти 9 часов, закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Мы пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января, но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось", - цитирует ТАСС Козака.

По его словам, стороны переговоров пытались договориться о том, что на следующем заседании контактной группы начнется диалог о будущем статусе Донбасса в составе постконфликтной Украины. "Не смогли добиться от Украины даже согласия на этот диалог", - отметил Козак.

Он добавил, что не увидел готовности Франции и Германии оказать давление на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений, "увидел попытки найти какую-то удобную нишу для того, чтобы Украина продолжала ту линию, которую проводила на протяжении предыдущих 8 лет".

В ночь на 11 февраля в Берлине завершились переговоры в "нормандском формате". По длительности эта встреча встреча превзошла предыдущую: 26 января в Париже участники общались восемь с половиной часов.