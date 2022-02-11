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Рубрика: Власть

Дмитрий Козак: Украина манипулирует Германией и Францией в "нормандском формате"

Текст: Александр Саможнев

Украина манипулирует Германией и Францией в "нормандском формате", а они с удовольствием поддаются на манипуляции, заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя итоги встречи политсоветников "нормандской четверки".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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По его словам, партнеры России по "нормандскому формату" склонны затягивать переговоры по урегулированию внутриукраинского конфликта, и это делается в соответствии с инструкцией, полученной от США. Это инструкция, как заводить все переговоры в тупик. "Коллеги почему-то думают, что время работает на них и нужно максимально затягивать переговоры", - цитирует ТАСС Козака.

При этом урегулирование конфликта на Украине находится на нулевой отметке, на уровне 2015 года. "Абсолютно абсурдная ситуация, которая показывает, что все семь лет с момента подписания соглашения это был полный блеф​​​. Мы находимся на нулевой отметке, на которой остановились 9 марта 2015 года", - заключил Козак.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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