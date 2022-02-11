Дмитрий Козак: Украина манипулирует Германией и Францией в "нормандском формате"

Украина манипулирует Германией и Францией в "нормандском формате", а они с удовольствием поддаются на манипуляции, заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя итоги встречи политсоветников "нормандской четверки".

По его словам, партнеры России по "нормандскому формату" склонны затягивать переговоры по урегулированию внутриукраинского конфликта, и это делается в соответствии с инструкцией, полученной от США. Это инструкция, как заводить все переговоры в тупик. "Коллеги почему-то думают, что время работает на них и нужно максимально затягивать переговоры", - цитирует ТАСС Козака.

При этом урегулирование конфликта на Украине находится на нулевой отметке, на уровне 2015 года. "Абсолютно абсурдная ситуация, которая показывает, что все семь лет с момента подписания соглашения это был полный блеф​​​. Мы находимся на нулевой отметке, на которой остановились 9 марта 2015 года", - заключил Козак.