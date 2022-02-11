Козак заявил о нежелании Киева вести прямой диалог Донецком и Луганском

Украина уклоняется от выполнения своих обязательств в рамках Минских соглашений, в частности заявляет о нежелании выполнить пункт документа о предоставлении Луганску и Донецку особого статуса, заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По его словам, Киев отказывается вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Однако участники "нормандского формата" (Россия, Германия и Франция) не могут диктовать украинским законодателям и исполнительной власти, какие поправки принимать.

Это может быть только результатом договоренности между гражданами Украины, которые проживают по обе стороны линии разграничения. "Из этой логики исходят Минские соглашения" - приводит ТАСС слова Казака.