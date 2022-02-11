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11 февраля 2022 г.

Постановление губернатора Курганской области от 11 февраля 2022 года № 15 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Дата подписания 11 февраля 2022 г.
Опубликован 11 февраля 2022 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Курганской области от 16 марта 2020 № 12 "О введении режима повышенной готовности"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив его в следующей редакции:

"ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Курганской области

от 16 марта 2020 года № 12

О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести на территории Курганской области режим повышенной готовности для соответствующих органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Запретить проведение на территории Курганской области спортивных, зрелищных мероприятий, за исключением случаев, определенных решениями областного оперативного штаба, созданного в целях предупреждения распространения на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Оперативный штаб), публичных мероприятий, за исключением пикетирований, проводимых одним участником, и иных массовых мероприятий.

3. Установить, что граждане, достигшие 18 лет, допускаются на спортивные и зрелищные мероприятия (за исключением спортивных и зрелищных мероприятий, проводимых на открытом воздухе), разрешенные к проведению на территории Курганской области в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, в организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности с целью получения услуг в сфере культуры, спорта, общественного питания (за исключением организаций общественного питания, расположенных на автобусных и железнодорожных вокзалах и в здании аэропорта, организаций, занимающихся оптовой и розничной торговлей горюче-смазочными материалами, столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, находящихся на территории данных организаций, а также доставки заказов и за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций), гостиничных услуг, услуг санаторно-курортных организаций, бытовых услуг (ремонтные мастерские, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, прачечные, химчистки), в торговые центры, торгово-развлекательные центры, в торговые объекты площадью более 1000 кв. м, осуществляющие розничную торговлю автотранспортными средствами, мебелью, санитарно-техническим оборудованием, строительными материалами, скобяными изделиями, лакокрасочными материалами, стеклом, только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и действующего персонального QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал), подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в электронном виде или на бумажном носителе либо одного из следующих документов:

медицинского документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном указанном заболевании из личного кабинета Единого портала (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев) в электронном виде или на бумажном носителе;

медицинского документа, подтверждающего получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе из личного кабинета Единого портала, в электронном виде или на бумажном носителе;

медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сроком действия не более 48 часов.

4. Установить, что положения пункта 3 настоящего постановления не применяются по 28 февраля 2022 года включительно.

5. Рекомендовать гражданам:

1) при повышении температуры тела и (или) появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций по единому телефонному номеру 122;

2) минимизировать посещение общественных мест.

6. Рекомендовать гражданам в возрасте 60 лет и старше, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдать режим самоизоляции.

7. Обязать граждан:

1) иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

2) соблюдать дистанцию до других граждан от 1,5 до 2 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах;

3) обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов), в местах приобретения товаров, услуг, на парковках, в лифтах.

8. Рекомендовать гражданам использовать гигиеническую маску в иных, помимо указанных в подпункте 3 пункта 7 настоящего постановления, местах, связанных с совместным пребыванием граждан.

9. Родителям (лицам, их заменяющим), лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, принять меры по недопущению нахождения по 18 февраля 2022 года включительно несовершеннолетних, не достигших восемнадцатилетнего возраста, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах.

10. Обязать органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан и не приостановлена в соответствии с решениями Оперативного штаба:

1) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции, в том числе по обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня, наличию запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников (сотрудников);

3) определить должностных лиц, ответственных за соблюдение требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

11. Ограничения, установленные пунктами 7,10 настоящего постановления, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

12. Организациям и индивидуальным предпринимателям выполнять:

1) решения Оперативного штаба;

2) рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

13. Всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Курганской области:

1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) респираторными симптомами;

2) рекомендовать перевести работников из числа граждан в возрасте 60 лет и старше и граждан, имеющих хронические заболевания, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на дистанционный режим работы в течение четырех недель для вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции;

4) рекомендовать обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;

5) для проведения совещаний и решения иных вопросов, требующих совместного пребывания работников, использовать аудио-, видео- и селекторную связь (при наличии технической возможности).

14. При подготовке и проведении выборов в органы государственной власти Курганской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области обеспечить использование средств индивидуальной защиты и выполнение иных мероприятий в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

15. Департаменту здравоохранения Курганской области:

1) обеспечить повышенную готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

2) обеспечить наличие в медицинских организациях запаса противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты;

3) обеспечить подготовку медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

4) разработать схему перепрофилирования медицинских организаций на случай массового поступления больных;

5) организовать системную работу по информированию населения о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), мерах личной профилактики;

6) обеспечить проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в медицинских организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области;

7) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 5 настоящего постановления;

8) обеспечить бесперебойный прием звонков (обращений) от населения по вопросам, связанным с распространением на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), посредством единого телефонного номера 122.

16. Органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области:

1) в пределах компетенции ограничить проведение мероприятий с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования;

2) проводить системную работу по информированию населения о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), мерах личной профилактики, обязанности использования гигиенической маски в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 7 настоящего постановления, и ответственности за ее нарушение;

3) обеспечить выполнение решений Оперативного штаба.

17. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области в пределах полномочий принять меры по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Курганской области.

18. Заместителю Губернатора Курганской области по социальной политике ежедневно представлять Губернатору Курганской области доклад о ситуации с распространением на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков



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