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Рубрика: В мире

Лечащий врач сообщил об отрицательных ПЦР-тестах Эрдогана

Фото: AFP/Adem ALTAN Фото: AFP/Adem ALTAN
Фото: AFP/Adem ALTAN

Результаты ПЦР-тестов на коронавирус у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в последние два дня были отрицательными. Об этом в четверг рассказал лечащий врач турецкого лидера Серкан Топалоглу, передает ТАСС.

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Напомним, в минувшую субботу Эрдоган сообщил, что он и его супруга Эмине получили положительные тесты на COVID-19. Президент уточнил, что заразился именно штаммом "омикрон". По его словам, болезнь он переносит легко.

Известно, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар также заразился коронавирусом.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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