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Рубрика: В мире

Макрон подтвердил курс Франции на развитие атомной энергетики и ВИЭ

Текст: Сергей Тихонов
Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет добиться независимости экономики страны от ископаемого топлива через развитие атомной и возобновляемой энергетики. Об этом он заявил, выступая в Бельфоре (Бургундия), представляя энергетическую стратегию страны на период до 2050 года. Об этом сообщил канал Euronews.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

В стране будет построено не менее шести новых ядерных реакторов нового поколения (EPR и EPR2 - европейский ядерный реактор под давлением). Первый заработает не позднее 2035 года. Сейчас рассматривается возможность строительства еще 8 дополнительных реакторов, а также продления срока службы действующих реакторов. В итоге до 2050 года во Франции может быть построено 14 новых ядерных реакторов, а доля АЭС в генерации электричества превысит 80%. Также президент страны обозначил цель - увеличить мощности генерации возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в 10 раз - солнечных электростанций и в 2 раза - ветровых.

Фото: AP
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Сейчас на атомных электростанциях (АЭС) вырабатывается более 70% всего электричества, потребляемого в стране. Всего во Франции работает 56 ядерных реакторов. На долю солнца приходится до 2%, ветра - 8%, газа и угля - до 9% от всей генерации. При этом, именно благодаря большим мощностям АЭС Франция вырабатывает электроэнергии больше, чем потребляет, экспортируя ее в Германию и Италию.

Франция объявила о своих планах в отношении атомной энергетики, не дожидаясь решения Европарламента и Совета Европы, который сейчас рассматривает возможность признания АЭС чистой генерацией. Для главного противника атомной энергетики - Германии, такое решение Парижа едва ли сюрприз, разногласия по этому вопросу у двух лидеров ЕС сохранялись с 2012 года.

Кроме Франции в ЕС у атомной энергетики есть другие сторонники - Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Польша и Словения. Из не входящих в союз государств АЭС продолжают строить в Великобритании.

Франция входит в круг из четырех стран, которые в состоянии самостоятельно строить АЭС, наряду с Россией, США и Китаем, отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Другие страны, конечно, могут также принять декларативное решение о строительстве АЭС, но сами сделать этого не смогут.

В этом свете весьма показательно, что именно Россия, США, Китай никогда даже не начинали разговоров о выводе атомной генерации из энергобаланса. Во Франции такие разговоры были в 2015- 2017 году, во время предвыборной президентской компании Эмманюэля Макрона. Тогда он обещал сократить долю атомной генерации в стране до 50%. Но сейчас после энергетического кризиса 2021 года изменил свой подход к АЭС.

Европейской атомной энергетике потребуется 500 миллиардов евро

Развитие АЭС - всегда было больше политической проблемой из-за диаметрально противоположных позиций по этому вопросу у Германии и Франции. Решение Парижа на общеевропейский курс в сторону развития ВИЭ не повлияет, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков.

Политика по полному отказу от карбоновой генерации рассчитана до 2050 года и будет выполняться, согласен Тузов. Но он отмечает, что энергетический кризис показал, слабость ВИЭ на ветре и солнце. По сути, сейчас ЕС идет по пути концепции "Зеленого квадрата", предложенной "Росатомом". Эта концепция подразумевает генерацию энергии от ВЭИ из четырех источников - атомная энергия, гидроэнергетика, ветер и солнце. Но в силу специфики территории ЕС, рассчитывать на развитие гидроэнергетики сложно, поэтому ее хотят заменить на газ.

В мире Европа Франция

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