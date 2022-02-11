Матвиенко: Надо включить в ОМС психиатрическую реабилитацию после COVID

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету по социальной политике проработать вопрос о включении психиатрической реабилитации переболевших коронавирусом в систему ОМС.

На пленарном заседании палаты в пятницу выступил президент ННИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе. По его словам, коронавирус наносит серьезный вред нервной системе человека, приводит к неврозам и депрессиям, однако перенесшие вирус не получают необходимой помощи в рамках системы обязательного медстрахования.

"К сожалению, система ОМС не позволяет психиатру принимать больных в обычных поликлиниках и больницах. А в психиатрическую люди не идут, боятся встать на учет, - отметил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. - Поэтому было бы неплохо поручить нашему комитету рассмотреть этот вопрос вместе с Минздравом - как оказать помощь людям, нуждающимся в ней после перенесенного ковида".

Глава верхней палаты поддержала это предложение. "Это очень правильно, - сказала Валентина Матвиенко. - Коллеги, мы должны понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена (в ОМС, - прим. ред.) так же, как и иные виды постковидной реабилитации". Ответственной за консультации с Минздравом и институтом Сербского назначена вице-спикер СФ Галина Карелова.

"Психическое здоровье людей не менее важно, чем физическое", - считает Матвиенко. "Оказание психологической и психиатрической помощи очень важно. Посмотрите: очень многие резонансные преступления совершаются людьми с нарушенной психикой. Это мы тоже не можем не учитывать", - добавила она.