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11.02.2022 11:04
Рубрика: Власть

Совфед намерен поставить точку в вопросе о "клетках" в судах

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету по конституционному законодательству и госстроительству поставить точку в вопросе о ликвидации "клеток" и "аквариумов" в залах судебных заседаний. Позицию сенаторов поддержал Минюст.

Напомним, соответствующий законопроект при участии главы Совфеда был внесен в Госдуму еще в ноябре 2018 года, но до сих пор не дошел даже до рассмотрения в первом чтении. Кроме того, в проектах нормативов Минстроя по строительству новых задний для судов фигурируют стеклянные помещения для подсудимых, причем смета на них заложена в большем размере, чем потребовал бы демонтаж существующих "клеток".

Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
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"Ситуация просто уже нетерпимая", - заявила Валентина Матвиенко. Она напомнила, что ЕСПЧ регулярно обязывает Россию выплачивать компенсации подсудимым за нахождение в "клетке" до признания виновным. "Если посчитать, сколько из бюджета заплачено денег за нарушения прав граждан, за несоблюдение презумпции невиновности, то уже можно было бы и закрыть эту тему", - отметила она.

Но дело не только в финансовых последствиях, но и в имидже государства, уверена глава Совфеда. Она поручила профильному комитету СФ в ближайшее время "еще раз провести рабочее совещание со всеми ведомствами" и назначить совещание у председателям палаты. "Я сама приглашу всех, и мы поставим точку в конце концов в этом вопросе", - заявила Матвиенко.

"Давайте поправим и нормативы, которые прописывает Минстрой. Мы должны соответствовать стандартам, международным требованиям", - заключила она. Спикер добавила, что содержание в "клетках" подсудимых, например, по экономическим статьям, - "это прошлый век".

Она также призвала коллег активнее работать по теме с профильными комитетами Госдумы. "В той редакции, в которой внесено, правительство согласовало. А дальше пошла какая-то межведомственная заинтересованность, ставятся препятствия. Давайте с этим поставим точку", - подчеркнула Матвиенко.

Тема вызвала дискуссию среди представительниц сенаторского корпуса. "Преступник должен сидеть в тюрьме", - процитировала советскую киноклассику первый зампред Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева. Она признала, что железные клетки - это не очень красиво, но "нужно продумать такие меры, которые позволят законопослушным гражданам в зале и судьям не переживать, что у него (подсудимого) вдруг окажется нож".

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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Сенатор Людмила Нарусова, которая подняла тему "клеток" на пленарном заседании, напомнила о презумпции невиновности - человек не может считаться преступником до обвинительного решения суда. Она также привела исторический пример: Екатерина Великая отменила "клетки" для преступников еще после казни Емельяна Пугачева.

"У нас такие баттлы бывают - или политические, или исторические", - прокомментировала спор Валентина Матвиенко. Она также поинтересовалась, что думает о "клетках" в судах Минюст. Присутствовавший на заседании статс-секретарь, замглавы ведомства Андрей Логинов высказался за демонтаж "клеток" в судах. Он напомнил, что Минюст дал положительные отзыв на законопроект, там не видят причин откладывать рассмотрение документа Госдумой. "Даже принятые в первом чтении наши законопроекты меняют отношение к нам в анализе наших внутренних дел на международных площадках. Уже это было бы большим подспорьем", - отметил замминистра.

"Коллеги, договорились, будем действовать. Надо продвигаться в цивилизованном направлении", - подвела итог дискуссии Валентина Матвиенко.

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