Матвиенко раскритиковала Минсельхоз за нежелание заниматься навозом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поставила сенаторам и членам правительства задачу в недельный срок договориться по проекту закона об использовании навоза в качестве натурального удобрения.

Тему поднял глава комитета по бюджету Анатолий Артамонов в ходе "правительственного часа" с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. По словам сенатора, законодательство в области охраны природы относит навоз к отходам, что не позволяет использовать продукт в сельскохозяйственном обороте. Более того, на предприятия накладываются миллионные и даже миллиардные штрафы за неправильное обращение с навозом.

Рабочая группа при Совете Федерации разработала законопроект, которым предлагается ввести в действие специальное регулирование в отношении отходов жизнедеятельности животных, сообщил Артамонов. В случае принятия такого закона производители смогут использовать натуральные удобрения и сэкономить на дорожающих минеральных, подчеркнул он. Сенатор попросил Минприроды оказать содействие в скорейшем согласовании закона.

Матвиенко поддержала коллегу. Она припомнила, что получила обращения от полутора десятков губернаторов, которые опасаются, что санкции Росприроднадзора за неправильное использование навоза могут убить сельское хозяйство.

"Основной у нас по теме Минсельхоз, давайте принимать решение", - отметил глава Минприроды.

"Почему вы не решаете проблему вместе с Минприроды? Или вы не погружаетесь так глубоко в навоз? Это не царское дело?" - обратилась Матвиенко к замминистра сельского хозяйства Ивану Лебедеву. Эта тема, по ее словам, перезрела. "Легче всего накладывать штрафы. Но в конечном итоге вы все отвечаете за развитие экономики страны", - обратилась сенатор к чиновникам.

По словам замглавы Минсельхоза, ведомство готовит положительный отзыв на упомянутый законопроект. "Он действительно решает отраслевые задачи. Мы сегодня выводим наших аграриев в плоскость, которая позволит использовать тот навоз в полях", - сказал Лебедев, но указал на риски загрязнения окружающей среды и водостоков при неправильном использовании отходов животноводства.

Глава Минприроды пообещал включиться в процесс согласования законопроекта. "Заканчиваете процессом заниматься, процессом занимайтесь, но коротко, быстро. Нужен результат", - ответила ему Матвиенко. "Видно же, что Александр Александрович поддерживает этот законопроект, и надо максимум неделю, чтобы урегулировать все вопросы с Минсельхозом и выдать все заключения", - вмешался в диалог первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Александр Козлов подтвердил, что справится за это время, представитель Минсельхоза и глава Росприроднадзора Светлана Радионова тоже согласно кивнули. "Договорились. Записываем в стенограмму: принять к сведению заявления министра и заместителя министра", - резюмировала Матвиенко.

Ответственными от Совфеда назначены первый вице-спикер Андрей Яцкин и первый зампред комитета по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин. "Попашите эту неделю, развяжите эти узлы, найдите решение, которое устраивало бы и Минприроды, и Минсельхоз, а главное - способствовало бы наращиванию производства мяса в нашей стране", - напутствовала их председатель палаты. "Нашли проблему - навоз! Других проблем в стране нет, с навозом разобраться не можем. Разберитесь", - заключила она.