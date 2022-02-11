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Рубрика: Власть

Медведев: Экзамен по русскому языку должен быть фильтром для мигрантов

Текст: Владимир Кузьмин

Обязательный экзамен по русскому языку должен быть своего рода фильтром, чтобы в первую очередь допускать в Россию тех мигрантов, кто является законопослушным и в достаточной мере образованным, тех, "кто готов воспринимать нашу культуру, традиции, кто хотел бы по-настоящему здесь жить и работать", заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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К системе организации экзаменов есть много вопросов, поэтому он предложил обсудить тему на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.

Также важно, чтобы в других странах, особенно в ближнем зарубежье, люди изучали русский язык, знакомились с культурой России, в том числе та молодежь, которая проявляет желание приехать к нам на работу или учебу, подчеркнул замглавы Совбеза. Такая работа уже ведется Россотрудничеством и Министерством иностранных дел, но она, по словам Медведева, должна быть и более системной, и более активной.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Соцсфера Миграция Президент Совет Безопасности Иностранцы в России

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