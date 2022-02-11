Медведев: Медосвидетельствование мигрантов должно быть обязательным

В современной эпидемиологической обстановке имеют особое значение вопросы медицинского обследования иностранцев, которые въезжают в Россию на достаточно длительный срок, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Важно, чтобы они не были источником инфекционных и социально опасных болезней", - подчеркнул он.

Ранее в России приняли федеральный закон, который устанавливает новые правила обязательных медицинских освидетельствований для отдельных категорий мигрантов. "Надо проанализировать ситуацию, сделать эти процедуры комфортными, разумными, но, безусловно, общеобязательными. Они должны распространяться на всех, даже если это будут несколько иные процедуры применительно к отдельным категориям", - заявил Медведев на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.