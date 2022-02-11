Медведев призвал усилить контроль за ситуацией вокруг этнических анклавов

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе. По его словам, на этой теме надо сконцентрироваться, поскольку она вызывает и напряжение в обществе, и резонанс.

В Россию ежегодно приезжает несколько миллионов иностранных граждан. Как подчеркнул Медведев, зачастую это люди, которые живут с нами по соседству, при этом они граждане своей страны, они сохраняют свои традиции, язык, бытовые привычки, уклад жизни. По данным МВД, сегодня в стране численность самых крупных диаспор колеблется от одного до пяти миллионов человек.

В основном это выходцы из стран Центральной Азии, группы весьма неоднородные, со своей спецификой, зачастую состоящие в конфликтах, сказал замглавы Совбеза, а в местах компактного проживания мигрантов существует риск образования этнических анклавов: "Своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут и по собственным законам, и по собственным понятиям, и самое главное - игнорируют наши законы. Без должного контроля они могут и становятся, к сожалению, зачастую рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности".

Отношения между жителями таких районов и местными жителями - весьма настороженные, зачастую враждебные, констатировал Дмитрий Медведев: для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода, "достаточно спичку, что называется, поднести".

"Нам нужно усилить контроль за ситуацией в таких жилых микрорайонах и поселениях, вести профилактическую работу, в том числе и с лидерами этих самых диаспор", - считает замглавы Совбеза.