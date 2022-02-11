Медведев указал на приоритет граждан России перед мигрантами

В России заинтересованы в том, чтобы давать иностранцам возможность легально трудиться, получать образование, медицинскую помощь, растить детей, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Но хочу специально отметить, что приоритетом для нас остаются вопросы нашей национальной безопасности, нашего государства, благополучие и комфорт наших людей - именно наших людей", - подчеркнул он на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.

Процессы адаптации мигрантов должны быть комфортными и безопасными и для них, "и для принимающей стороны, то есть для российского общества в целом", - указал замглавы Совбеза.