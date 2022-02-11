МИД дал оценку ответу НАТО и ЕС об обеспечении безопасности

"Предметной реакции на вопрос России о реализации западными странами принципа неделимости безопасности в ответах ЕС и НАТО нет", - отметила дипломат.

По ее словам, по сути, российской стороне предлагают новый раунд обсуждений по вопросу неделимости европейской безопасности. Данный принцип закреплен в основополагающих документах ОБСЕ и Россия - НАТО, принятых на высшем уровне. Обсуждать тут нечего, Москва не может принять "коллективный" ответ, напоминающий "круговую поруку", подчеркнула Захарова.

"Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос. Увиливание от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия - НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет", - указали в МИД РФ.