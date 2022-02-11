Минтруд напомнил о выплатах неработающим женщинам при рождении ребенка

Если женщина до родов не работала и за нее работодатели не отчисляли страховые взносы в Фонд соцстраха, то она все равно имеет право на ряд выплат, напоминают специалисты Минтруда в Instagram.

Прежде всего это единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля 2022 года его размер составляет 20472,77 руб.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан с 1 февраля нынешнего года повышен до 7 677,8 руб.

Семьи со среднедушевым доходом ниже двух региональных прожиточных минимумов имеют право на ежемесячную выплату на детей до 3 лет. Ее размер - региональный прожиточный минимум на ребенка. На первого ребенка выплата назначается из средств федерального бюджета, на второго - из средств материнского капитала, на третьего и последующих детей - из средств федерального и регионального бюджетов.

Кроме того каждая семья вне зависимости от того, работала мама до родов или нет, имеет право на материнский капитал.

С 1 февраля 2022 года выплачивается

524,5 тыс. рублей на первого ребенка; 693,1 тыс. рублей на второго или последующего ребенка, если семья не получала материнский капитал прежде;

168,6 тыс. рублей на второго ребенка, если был получен маткапитал на первого.

Беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачивается единовременное пособие. С 1 февраля 2022 года его сумма составляет 32 420,77 руб. При этом если отец ребенка служит по призыву мама будет получать ежемесячное пособие до 3 лет. С 1 февраля оно увеличено до 13 894,61 руб.