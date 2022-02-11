Мишустин: Новые материалы и технологии важны для снижения зависимости от импорта

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал две причины, по которым России важно заниматься собственным производством новых материалов и технологий.

"Очень важна эта работа для снижения зависимости от импорта в чувствительных сферах, в том числе учитывая санкционные действия ряда стран, но и в целом для повышения конкурентоспособности российских компаний на глобальном рынке", - заявил он на совещании по реализации стратегических инициатив правительства.

По словам Мишустина, в правительстве рассчитывают, что новые материалы и технологии приведут к дополнительному синергетическому эффекту во многих отраслях экономики.