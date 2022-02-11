Могут ли экранизации игр быть успешными? На экраны вышел "Анчартед"

В российский прокат вышел фильм "Анчартед: На картах не значится" (Uncharted) Рубена Фляйшера - долгожданная экранизация популярной компьютерной игры. 14 лет производственного ада. Семь режиссеров, которые пытались перенести приключения расхитителя гробниц на большие экраны. Том Холланд ("Человек-паук") и Марк Уолберг ("Отступники", "Боец") в главных ролях, что вызвало возмущение фанатов: актеры не похожи на игровых персонажей ни внешностью, ни типажом. Общая концепция, которая в разные годы сводилась то к экранизации первой части, то к приквелу всей серии. "Почетный" титул видеоигровой адаптации, не сулящий ничего хорошего: по общему мнению, такие произведения выходят крайне посредственными, и только преданные поклонники могут увидеть в них хоть какую-то ценность. Казалось бы, слишком много факторов, указывающих, что лента Рубена Фляйшера получится довольно удручающим зрелищем. И… ожидания не оправдались. Даже больше - получилось вполне неплохое кино.

"Uncharted" - это серия приключенческих боевиков, рассказывающих о похождениях охотника за сокровищами Натана Дрейка, потомка легендарного пирата Френсиса Дрейка. Хоть в голове всплывают очевидные ассоциации с Индианой Джонсом, но творение студии Naughty Dog - это полностью самостоятельное произведение, со своим стилем и прочими атрибутами.

Как нам кажется, режиссер Рубен Фляйшер ("Веном", "Добро пожаловать в Zомбилэнд") и его команда при создании картины приняли два наиболее верных решения.

Во-первых, не пытаться просто переносить видеоигру на экран, поскольку оригинал и так отличался кинематографичностью, высоким качеством постановки и проработанным сюжетом. Вместо этого создатели рассказали отдельную историю, в центре которой - становление будущего искателя сокровищ и его первое серьезное приключение. Хоть лента и пестрит отсылками к видеоигровой серии, в том числе заимствуя некоторые сцены, однако она вполне подойдет и тем зрителям, кто с первоисточником никак не знаком.

Второе решение - передать не форму, а суть Uncharted, которая на самом деле довольно проста: похождения Натана Дрейка позволяют почувствовать себя настоящим путешественником, которому все под силу, и игрок во время прохождения будто бы возвращается в пору детства, когда все зачитывались приключенческими романами Жюля Верна или Александра Дюма, параллельно мечтая когда-нибудь самостоятельно найти Эльдорадо. И у режиссера получилось передать это ощущение.

Да, адаптацию можно поругать за многое: от главного антагониста в исполнении Антонио Бандераса - характеристика персонажа умещается в три слова - "обиженный богатенький сынок", до ситуаций, когда герои за пару часов находят ключи к загадкам, которые другие не могли разгадать несколько столетий. Но все это отходит на второй план, когда в ход идут самые настоящие приключения: исследования древних храмов, сражения на пиратских кораблях или погони за артефактами. Многие экшн-сцены поставлены вполне качественно. Может, они не вызовут "вау-эффекта", но хотя бы просто "захватят эмоции" и подарят удовольствие от просмотра. При этом лента - не только одна большая Одиссея по поиску клада, в ней есть место и отношениям между героями, которые довольно архетипичны, но при этом не лишены очарования и харизмы.

Главные герои - Дрейк (Холланд) и его напарник Виктор Салливан (Уолберг). Первый - юный авантюрист, мечтающий найти давно пропавшего брата; второй - профессиональный вор и авантюрист, который думает прежде всего о себе и деньгах. Поначалу они вынуждены сотрудничать друг с другом, чтобы найти золото Магеллана, однако постепенно между ними возникает симпатия, перерастающая в дружбу, которая положительно влияет на обоих. И к концу истории Натан - уже не простак, которого легко обмануть, а Салливан - не делец, пекущийся только о своих интересах. Нельзя сказать, что они становятся семьей, но определения "ученик" и "наставник" подходят вполне.

Фильм "Анчартед: На картах не значится" - это не прорыв уровня "Аркейн", адаптации League of Legends, которая в прошлом году стала для многих откровением, в том числе в плане того, что экранизации игр могут получиться качественными и проникновенными даже для тех, кто "не в теме". Лента Фляйшера - довольно типичный приключенческий фильм, в котором все сделано по лекалам: спрятанные несметные богатства; усыпальницы, где ключ непременно в форме креста, и неунывающий главный герой, который даже во время перестрелок умудряется шутить. Однако картину можно назвать достойной уже потому, что она дает ощущение детского восторга, а именно его ожидаешь от подобного рода историй.