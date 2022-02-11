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Рубрика: Власть

Москалькова: За 2021 год омбудсмену поступило до 60 тысяч просьб о помощи

Текст: Владимир Емельяненко

В 2021 году омбудсмену России поступило рекордное количество обращений от граждан - около 60 тысяч. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова накануне 25-летия со дня принятия закона "Об Уполномоченном по правам человека в РФ", отмечаемом 14 февраля. Об этом правозащитник рассказала в интервью "Парламентской газете".

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"За последние пять лет удалось в шесть раз увеличить число людей, которым удалось помочь", - сказала Москалькова. Она отметила, что с помощью омбудсмена свыше 2500 человек получили квартиры и социальные выплаты на приобретение жилья,1694 семьи получили возможность переселения, многим вернули долги по зарплате на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

Также, по словам российского омбудсмена, удалось устранить нарушения в сфере ЖКХ, допущенные в отношении более чем 25 тысяч человек, восстановлены права почти 4800 потерпевших и 517 обвиняемых и подсудимых, возобновлено предварительное расследование по 376 уголовным делам.

"Благодаря институту уполномоченного сотни тысяч россиян за четверть века получили реальную помощь", - заключила омбудсмен.

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека

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