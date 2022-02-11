На кинорынке в Берлине представят новый хоррор Бекмамбетова и Okko

Мультимедийная платформа Okko объявила, что снимает свой первый международный проект вместе с Тимуром Бекмамбетовым. По жанру это будет хоррор с названием "Утопленник", главную роль в котором сыграет звезда сериала "Готэм" Бен Маккензи. Предпродажи фильма начались на Европейском кинорынке EFM, который проходит в рамках Берлинского кинофестиваля.

"Утопленник" (в англоязычном варианте - Bloat) - это японский хоррор (J-horror). Партнерами Okko по проекту станут студия "Базелевс" Тимура Бекмамбетова, французская кинокомпания Pulsar Content и японская продюсерская компания Flag Co., Ltd.

В одной из главных ролей - Бояна Новакович, известная по таким картинам, как "Тоня против всех", "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" и сериалу "Мир дикого запада". Съемки "Утопленника" стартовали в Нью-Йорке и вскоре продолжатся в Японии.

Действие фильма разворачивается вокруг загадочных событий, которые начинают происходить с младшим сыном военного офицера (Маккензи) и его жены (Новакович), после того как он едва не тонет в местном озере, находясь в Японии на каникулах.

Режиссер-постановщик и автор сценария фильма - токийский режиссер Пабло Абсенто, чья дебютная короткометражная картина в жанре ужасов "Shi" приняла участие в 51 зарубежном фестивале, получила 11 наград в США и была отмечена такими мастерами хоррора, как Гильермо дель Торо и Элай Рот.

И, как уже можно было догадаться, "Утопленник" будет снят в формате скринлайф - зрители будут следить за сюжетом фильма, наблюдая за экранами устройств, которыми пользуются главные герои. Предыдущие скринлайф-проекты "Базелевса" были весьма успешны. Хоррор "Убрать из друзей" собрал в международном прокате 65 миллионов долларов, а получивший зрительский приз в программе Next фестиваля Sundance триллер "Поиск" - 75 миллионов долларов. При этом бюджет обеих картин не превышал 1 миллион долларов. Популяризация формата скринлайф принесла студии "Базелевс" место в списке самых инновационных видеокомпаний мира по версии американского издания Fast Company.