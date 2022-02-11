Нарышкин: У России и Японии добрососедские и взаимовыгодные отношения

Новости

Минобороны построило в Тюмени новый медицинский центр 14:50
Медведев: Медосвидетельствование мигрантов должно быть обязательным 14:41
Захарова: НАТО использует ситуацию на Украине для наращивания присутствия у границ РФ 14:40
Депутат Картаполов рассказал, как в этом году поднимут военные пенсии 14:40
Глава ДНР допустил, что РФ может помочь Донбассу в случае нападения Украины 14:38
Медведев: Экзамен по русскому языку должен быть фильтром для мигрантов 14:36
Минздрав: Врачи оказывают Жириновскому всю возможную помощь 14:23
Матвиенко: 20 сенаторов болеют "омикроном" 14:19
В Минпромторге оценили риск закрытия небольших ресторанов из-за маркировки 14:17
Конькобежец Румянцев: Рекорд России - слабое утешение, не за ним ехал в Пекин 14:09
НАТО планирует усилить свое присутствие на востоке альянса из-за ситуации вокруг Украины 14:03
Участника шоу "Замуж за Бузову" арестовали за избиение соседа 13:48
Песков объяснил длину стола на переговорах Макрона и Путина 13:43
Кристина Резцова: Маленькая частичка нервов не дала чисто отстреляться 13:42
Представитель ВОЗ Сваминатан спрогнозировал появление новых штаммов коронавируса 13:37
У здания напротив Госдумы в Москве рухнули строительные леса 13:26
Биатлонистка Ройселанн выиграла спринт, Резцова - шестая 13:21
Конькобежец ван дер Пул с мировым рекордом выиграл второе золото ОИ в Пекине 13:15
Абсурдом назвали в патриархии идею лишить автокефалии РПЦ в Африке 13:06
Жителя Ставрополья обвинили в подготовке теракта 13:05
Песков рассказал о перспективах нового разговора Путина с Макроном 13:02
Песков оценил итоги переговоров политсоветников в Берлине 13:01
Минприроды предлагает продлить проект "Сохранение лесов" до 2030 года 12:46
WebMoney сообщил о блокировке операций по российским кошелькам 12:43
Министр обороны Великобритании прибыл в Москву 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
11.02.2022 13:47
Рубрика: Власть

Нарышкин: У России и Японии добрососедские и взаимовыгодные отношения

Текст: Елена Новоселова
Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин поблагодарил лидера демократической партии Японии, экс-премьер-министра страны Юкио Хатояму за продвижение конструктивного диалога между Россией и Японией.

"Вы пользуетесь огромным авторитетом среди соотечественников как мудрый и опытный политический лидер, настоящий патриот Японии, - написал он японскому политику в поздравлении с 75-летием. - Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие российско-японских отношений. И на посту премьер-министра, и как председатель Оргкомитета по проведению Фестивалей российской культуры в Японии, вы неизменно следовали принципам добрососедства, не раз выступали в поддержку позиции России по ряду ключевых вопросов внутренней и внешней политики".

Фото: https://www.expo2025.or.jp/
Япония презентовала концепцию международной выставки EXPO-2025 в Осаке

Нарышкин заявил, что в России хорошо помнят исторический визит деда экс-премьера - Итиро Хатоямы, который, будучи главой правительства, в 1956 году прибыл в Советский Союз, чтобы успешно решить ряд вопросов послевоенного урегулирования.

Подобную же политическую волю продемонстрировал и его внук, когда посетил Крым и Севастополь в марте 2015 года. "Этот жест дружбы охарактеризовал вас как смелого и дальновидного государственного деятеля, твердо настроенного на плодотворную совместную работу в интересах развития российско-японских отношений", - подчеркнул глава РИО.

Хатояма и сегодня продолжает "прилагать серьезные усилия для продвижения конструктивного диалога между нашими странами". "Всецело поддерживаю их: ведь подлинно добрососедские и взаимовыгодные отношения между Россией и Японией отвечают долгосрочным государственным интересам наших народов", - подытожил Нарышкин.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии

Главное сегодня

Песков призвал не преувеличивать тему оговорок политиков и дипломатов
Захарова: НАТО использует ситуацию на Украине для наращивания присутствия у границ РФ
ФСБ пресекла деятельность сети подпольных торговцев оружием
Власти ДНР сообщили, что ВС Украины перебросили на Донбасс дивизион С-300
В Госдуме назвали меры по решению проблемы с бездомными собаками
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков