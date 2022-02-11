Нарышкин: У России и Японии добрососедские и взаимовыгодные отношения

Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин поблагодарил лидера демократической партии Японии, экс-премьер-министра страны Юкио Хатояму за продвижение конструктивного диалога между Россией и Японией.

"Вы пользуетесь огромным авторитетом среди соотечественников как мудрый и опытный политический лидер, настоящий патриот Японии, - написал он японскому политику в поздравлении с 75-летием. - Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие российско-японских отношений. И на посту премьер-министра, и как председатель Оргкомитета по проведению Фестивалей российской культуры в Японии, вы неизменно следовали принципам добрососедства, не раз выступали в поддержку позиции России по ряду ключевых вопросов внутренней и внешней политики".

Нарышкин заявил, что в России хорошо помнят исторический визит деда экс-премьера - Итиро Хатоямы, который, будучи главой правительства, в 1956 году прибыл в Советский Союз, чтобы успешно решить ряд вопросов послевоенного урегулирования.

Подобную же политическую волю продемонстрировал и его внук, когда посетил Крым и Севастополь в марте 2015 года. "Этот жест дружбы охарактеризовал вас как смелого и дальновидного государственного деятеля, твердо настроенного на плодотворную совместную работу в интересах развития российско-японских отношений", - подчеркнул глава РИО.

Хатояма и сегодня продолжает "прилагать серьезные усилия для продвижения конструктивного диалога между нашими странами". "Всецело поддерживаю их: ведь подлинно добрососедские и взаимовыгодные отношения между Россией и Японией отвечают долгосрочным государственным интересам наших народов", - подытожил Нарышкин.