НАТО планирует усилить свое присутствие на востоке альянса из-за ситуации вокруг Украины

Министры обороны стран, входящих в НАТО, обсудят усиление своего присутствия на восточном направлении из-за напряженной ситуации, связанной с Украиной. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Министры обороны стран альянса на следующей неделе обсудят как нам усилить наше присутствие на восточном направлении", - заявил Столтенберг, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Генсек также добавил, что в Европе сохраняется риск возникновения вооруженного конфликта.

Накануне Столтенберг заявил, что организация, возможно, отправит военнослужащих в район Черного моря.