Названы частые пищевые привычки, которые ускоряют старение организма

Диетологи перечислили продукты, которые ускоряют старение клеток организма. От каких пищевых привычек в связи с этим следует отказаться, сообщает Eat This, Not That.

Так, на первое место среди самых вредных пищевых привычек эксперты ставят употребление продуктов, подвергшихся технологической обработке. В такой пище обычно содержится огромное количество рафинированных углеводов, добавленного сахара и опасных жиров, которые являются конечными продуктами усиленного гликозилирования. По словам врача, диетолога Тристы Бест, конечные продукты гликозилирования образуются, когда сахар соединяется с жиром или белком и они могут наносить вред кишечной микрофлоре. В частности, они могут ускоряют процесс старения кожи, а также повышают риск развития болезни Альцгеймера.

Не менее вредно и слишком большое количество добавленного сахара в рационе. Сладости в неограниченных количествах не только ускоряют старение организма, но и повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Издание ссылается на результаты исследования, опубликованные в Американском журнале клинической диетологии, которые показали, что пристрастие к добавленному сахару в продуктах, подвергшихся технологической обработке, усиливает астению у пожилых людей, которая проявляется в повышенной утомляемости, цитирует сообщение ИноСМИ.

Также отрицательно на организме сказывается недостаток клетчатки и пребиотиков в рационе. Однако и то и другое легко восполнить, если употреблять такие продукты как овес, бобовые, чечевицу, шпинат, чернику, спаржу, яблоки, груши, миндаль, семена и чеснок.

Ранее стало известно, что ученые составили метаанализ научных исследований, посвященных взаимосвязи питания с продолжительностью жизни. На основе полученных данных они разработали калькулятор рациона. К примеру, если среднестатистическая 20-летняя американка пересмотрит свой рацион в сторону более полезных продуктов, то продолжительность ее жизни в теории вырастет приблизительно на 10 лет. Если среднестатистический американец задумается о правильном питании в 80 лет, то ожидаемая продолжительность его жизни вырастет на 3,4 года.

Материал носит информационный характер. Предварительно следует проконсультироваться со специалистом.