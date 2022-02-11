Netflix выпустил новый проект Шонды Раймс о русской, обхитрившей весь мир

11 февраля на Netflix выходит новый проект легендарной Шонды Раймс - сериал "Изобретая Анну". Кто не знает - это женщина, которая сама себя сделала, основала компанию ShondaLand и покорила самую высокую вершину в своей профессии. Шонда - сценарист и режиссер, продюсер и шоураннер. Сериалы "Скандал", "Анатомия страсти", "Как избежать наказания за убийство" и другие проекты - ее рук дело.

А несколько лет назад Шонда подписала соглашение с Netflix. В самом большом онлайн-кинотеатре выходит много проектов разного уровня. Но есть те, на которых клеймо "знак качества" можно ставить с закрытыми глазами. Таковы те, что создает Шонда Раймс, которая для онлайн-гиганта сделала оригинальный сериал "Бриджертоны" - его обсуждали во всем мире. "Изобретая Анну" - второй проект, и говорить о нем будут не меньше. Особенно у нас в стране, потому что одна из двух главных героинь - Анна Сорокина (за границей она именует себя Делви) - русская. Девушка из Подмосковья. В этой роли - Джулия Гарнер. Зрители ее знают по сериалу "Озарк" и фильму "Ассистентка".

Анна Сорокина-Делви - бестия, которую можно назвать "Бендером в юбке": она обводит вокруг пальца европейцев и американцев быстрее, чем те могут понять, что их одурачили. Вторая героиня - беременная журналистка Вивиан - расследует историю мошенницы, думая о ней больше, чем о будущем ребенке. Ее играет Анна Кламски. Обе актрисы сделали своих персонажей настолько необычными, что даже если захочешь - не повторишь. И то, что Вивиан ждет ребенка - не случайно. В этом заложена мысль, какими будут наши дети. "Моя статья о мошенничестве, ставшей американской мечтой 21 века. Она о краже наших идеалов, она о том, почему культурных аферистов не изжить", - говорит Вивиан. Ее статья, как и весь сериал, посвящены тому, как соцсети стали главной культурной составляющей целого поколения.

Остается добавить, что сериал основан на реальных событиях, описанных в газетной статье, прежде чем дать слово Шонде Раймс.

Как бы вы охарактеризовали сериал "Изобретая Анну"?

Шонда Раймс: Это мини-сериал о мошеннице - героине наших дней. Анна - молодая женщина, которая приезжает в Нью-Йорк, таинственным образом объявляет себя богатой европейской наследницей и... захватывает весь город. Я очарована ею. Думаю, что она - удивительный персонаж.

Почему история рассказана на напрямую, а с точки зрения журналистки?

Шонда Раймс: Я специально хотела показать историю Анны глазами Вивиан - сотрудницы крупного издания. Ведь весь сериал вдохновлен настоящей журналисткой, написавшей статью о "фальшивой миллионерше" - Джессикой Пресслер. Я задавалась вопросом, как она раскрыла все эти детали, как собрала всю информацию воедино, чтобы сложить образ этой женщины. Вы действительно не поймете, кто такая Анна, пока по-настоящему не увидите ее глазами репортера. Кроме того, Джессика Пресслер рассказала мне самую интересную деталь в мире, которая заключалась в том, что ей нужно было закончить свою статью до того, как она родит ребенка, а подходил срок, и это могло случиться в любую минуту. И мне понравилась идея: работающая женщина, которая "разродилась статьей" до того, как случились настоящие роды.

Почему у сериала такое название?

Шонда Раймс: Одна из причин названия "Изобретая Анну", заключается в том, что я не думаю, что зритель когда-нибудь по-настоящему узнает Анну. Он смотрит и слушает историю каждого героя, когда тот рассказывает об Анне Вивиан. А сама Анна никогда не говорит правду о себе. Зритель видит лишь то, что она рассказала о себе другим людям. И это - выдумка.

А как вы впервые прочитали статью об Анне Делви?

Шонда Раймс: Я тренировалась, когда мне на глаза попалась статья в журнале "Нью-Йорк". И помню, что буквально спрыгнула с беговой дорожки, позвонила в свой офис и сказала, что есть сюжет, который нам нужно заполучить. Я была буквально одержима этой историей, и испытывала волнения даже от того, что хочу ее рассказать, и знаю, как именно это сделать.

Но почему история Анны так притягивает - и вас, и других?

Шонда Раймс: Причин несколько. Отчасти это связано с тем, что Анна - своего рода непревзойденная мошенница. Но в этой идее о молодой женщине, пытающейся пробиться в недоступном ей мире, есть что-то такое, с чем все мы можем отождествить себя. Злодеи зачастую обаятельны и ими нельзя не восхищаться. Люди так охотно верили в то, что Анна о себе говорила, не подвергая это сомнению, в то время, как она прокладывала себе путь в этом мире. Большинство из нас переосмысливают себя, когда поступают в колледж, или выходят на работу. И то это примерно то, что делала Анна, только она сделала это лучше, чем кто-либо, кого я когда-либо встречала.

Прежде чем написать сценарий, вы провели большое исследование...

Шонда Раймс: К счастью, у нас "на борту" была журналистка Джессика Пресслер - настоящий кладезь информации. Но также было преимущество в том, что мы могли поговорить со многими реальными людьми, которые были вовлечены в эту историю. У меня было потрясающее видеоинтервью с Анной из тюрьмы - Джессика отправила его мне. У меня была возможность пообщаться с подругой Анны - Нефф и узнать ее получше. Так много людей хотели поговорить с нами об Анне, что это позволило нам получить правдивую картину и ответить на накопившиеся вопросы. И, кстати, сценарий сериала, мы писали по мере развития дела Анны. Например, мы написали эпизод о судебном процессе, пока шел суд. Помню, как мы сидели вместе в нашей "писательской комнате", в в то время как один из наших авторов присутствовал на суде в Нью-Йорке и рассказывал нам в чате, что происходит, чтобы мы могли закончить сценарий.

Как, по-вашему, зрители воспринимают добрых и злых персонажей в фильмах?

Шонда Раймс: Не думаю, что когда-либо существовало такое понятие, как хорошие или плохие люди. И не считаю, что персонаж может быть классифицирован, как хороший или плохой. Злодеев нет. В мире есть только непонятые люди.

Как вы собирали актерский ансамбль для сериала?

Шонда Раймс: Это было увлекательно и весело. Я не знала, как мы найдем актеров, которые будут играть реальных людей. Мы хотели передать суть многих из них таким образом, чтобы они чувствовали уважение, но в то же время их персонажи рассказывали то, что было нам нужно по сюжету, ведь передавать все подробно - это довольно утомительно для всех. К счастью, у нас в ShondaLand есть замечательные актеры, с которыми мы всегда работаем. Но также было интересно находить новых людей. Как раз такие полностью создали образы журналистов - коллег Вивиан в журнале "Манхэттен". Мы нашли их среди реальных бывших журналистов, которые жили на пособие по безработице.

А как отреагировала на сериал настоящая Анна Делви?

Шонда Раймс: Анна прекрасно понимала, что ее история выходит на экран. И я хотела, чтобы она знала: мы не рассказываем историю ее жизни шаг за шагом.Тем более, если подумать, она - единственный человек, который ничего в итоге из сложившейся ситуации не выиграл. Я имею в виду, что мы сделали сериал, а все остальные получили свои дивиденды. Одни из ее жертв писали книги, другие заключали контракты на телевидении. Некоторые добились большего успеха в бизнесе, некоторые стали эмоционально сильнее. А Анна попала в тюрьму. Так что я чувствую себя человеком, защищающим ее чувства. И для меня было важно убедиться, что мы не просто взяли историю и рассказали без всякого уважения к ней. Нет! Для нас было важно то, что зрители в итоге вынесут из сериала.