Netflix выпустил новый проект Шонды Раймс о русской, обхитрившей весь мир

Новости

Минск: Во время учения "Союзная решимость" запланированы три пресс-тура 10:14
Собянин сообщил об увеличении с понедельника объемов плановой помощи в поликлиниках 10:13
Экс-глава "Нафтогаза" назвал катастрофой срыв закупок газа Украиной 10:12
Глава ОКР Поздняков: Похоже, что кто-то специально придерживал пробу Валиевой до Олимпиады 10:10
В Минске пройдет концерт, посвященный Федору Шаляпину 10:08
Второй полк "Авангардов" может заступить на дежурство до конца года 10:05
Врач Гинзбург назвал главный продукт для легких в пандемию 09:53
Федерация фигурного катания на коньках России не сомневается в честности Валиевой 09:45
ОКР сделал официальное заявление по делу Камилы Валиевой 09:13
В Павловском Посаде серийный вор ограбил дачные дома 09:08
Посол РФ: Объективных причин для затягивания сертификации "Северного потока-2" нет 09:04
ФАС возбудила дело против "дочки" "Лукойла" из-за цен на бензин 09:00
Сербский депутат Банджур раскритиковал украинского посла за нападки на Россию 08:40
Камила Валиева провела две тренировки на Олимпиаде в Пекине 08:34
Швейцарка Гут-Бехрами выиграла золото в супергиганте 08:11
ЦБ отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка" 08:06
Хоккеист Каюмов получил травму в матче с Данией 08:05
Абрамченко поручила найти дополнительные средства на кредиты аграриям 08:00
Экономист Сорокина напомнила о выплатах по "старому" пенсионному возрасту 07:55
Мужская сборная России по керлингу уступила Швейцарии 07:32
Полянский не исключил подготовку Западом провокации в Донбассе 07:27
Потерпевший крушение на Камчатке Ан-2 вез фрукты и овощи 06:57
Японец Ауюму Хирано выиграл золото в "хафпайпе" 06:30
"Вашингтон" без Овечкина обыграл "Монреаль" 06:16
Найдено тело второго погибшего при падении Ан-2 на Камчатке 06:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
11.02.2022 09:00
Рубрика: Культура

Netflix выпустил новый проект Шонды Раймс о русской, обхитрившей весь мир

Великая Комбинаторша
Текст: Сусанна Альперина
11 февраля на Netflix выходит новый проект легендарной Шонды Раймс - сериал "Изобретая Анну". Кто не знает - это женщина, которая сама себя сделала, основала компанию ShondaLand и покорила самую высокую вершину в своей профессии. Шонда - сценарист и режиссер, продюсер и шоураннер. Сериалы "Скандал", "Анатомия страсти", "Как избежать наказания за убийство" и другие проекты - ее рук дело.

А несколько лет назад Шонда подписала соглашение с Netflix. В самом большом онлайн-кинотеатре выходит много проектов разного уровня. Но есть те, на которых клеймо "знак качества" можно ставить с закрытыми глазами. Таковы те, что создает Шонда Раймс, которая для онлайн-гиганта сделала оригинальный сериал "Бриджертоны" - его обсуждали во всем мире. "Изобретая Анну" - второй проект, и говорить о нем будут не меньше. Особенно у нас в стране, потому что одна из двух главных героинь - Анна Сорокина (за границей она именует себя Делви) - русская. Девушка из Подмосковья. В этой роли - Джулия Гарнер. Зрители ее знают по сериалу "Озарк" и фильму "Ассистентка".

Фото: instagram.com/ vanityfair
Опубликованы первые кадры сериала по "Властелину колец"

Анна Сорокина-Делви - бестия, которую можно назвать "Бендером в юбке": она обводит вокруг пальца европейцев и американцев быстрее, чем те могут понять, что их одурачили. Вторая героиня - беременная журналистка Вивиан - расследует историю мошенницы, думая о ней больше, чем о будущем ребенке. Ее играет Анна Кламски. Обе актрисы сделали своих персонажей настолько необычными, что даже если захочешь - не повторишь. И то, что Вивиан ждет ребенка - не случайно. В этом заложена мысль, какими будут наши дети. "Моя статья о мошенничестве, ставшей американской мечтой 21 века. Она о краже наших идеалов, она о том, почему культурных аферистов не изжить", - говорит Вивиан. Ее статья, как и весь сериал, посвящены тому, как соцсети стали главной культурной составляющей целого поколения.

Остается добавить, что сериал основан на реальных событиях, описанных в газетной статье, прежде чем дать слово Шонде Раймс.

Как бы вы охарактеризовали сериал "Изобретая Анну"?

Шонда Раймс: Это мини-сериал о мошеннице - героине наших дней. Анна - молодая женщина, которая приезжает в Нью-Йорк, таинственным образом объявляет себя богатой европейской наследницей и... захватывает весь город. Я очарована ею. Думаю, что она - удивительный персонаж.

Почему история рассказана на напрямую, а с точки зрения журналистки?

Шонда Раймс: Я специально хотела показать историю Анны глазами Вивиан - сотрудницы крупного издания. Ведь весь сериал вдохновлен настоящей журналисткой, написавшей статью о "фальшивой миллионерше" - Джессикой Пресслер. Я задавалась вопросом, как она раскрыла все эти детали, как собрала всю информацию воедино, чтобы сложить образ этой женщины. Вы действительно не поймете, кто такая Анна, пока по-настоящему не увидите ее глазами репортера. Кроме того, Джессика Пресслер рассказала мне самую интересную деталь в мире, которая заключалась в том, что ей нужно было закончить свою статью до того, как она родит ребенка, а подходил срок, и это могло случиться в любую минуту. И мне понравилась идея: работающая женщина, которая "разродилась статьей" до того, как случились настоящие роды.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Netflix показал русский трейлер сериала "Викинги: Вальхалла"

Почему у сериала такое название?

Шонда Раймс: Одна из причин названия "Изобретая Анну", заключается в том, что я не думаю, что зритель когда-нибудь по-настоящему узнает Анну. Он смотрит и слушает историю каждого героя, когда тот рассказывает об Анне Вивиан. А сама Анна никогда не говорит правду о себе. Зритель видит лишь то, что она рассказала о себе другим людям. И это - выдумка.

А как вы впервые прочитали статью об Анне Делви?

Шонда Раймс: Я тренировалась, когда мне на глаза попалась статья в журнале "Нью-Йорк". И помню, что буквально спрыгнула с беговой дорожки, позвонила в свой офис и сказала, что есть сюжет, который нам нужно заполучить. Я была буквально одержима этой историей, и испытывала волнения даже от того, что хочу ее рассказать, и знаю, как именно это сделать.

Но почему история Анны так притягивает - и вас, и других?

Шонда Раймс: Причин несколько. Отчасти это связано с тем, что Анна - своего рода непревзойденная мошенница. Но в этой идее о молодой женщине, пытающейся пробиться в недоступном ей мире, есть что-то такое, с чем все мы можем отождествить себя. Злодеи зачастую обаятельны и ими нельзя не восхищаться. Люди так охотно верили в то, что Анна о себе говорила, не подвергая это сомнению, в то время, как она прокладывала себе путь в этом мире. Большинство из нас переосмысливают себя, когда поступают в колледж, или выходят на работу. И то это примерно то, что делала Анна, только она сделала это лучше, чем кто-либо, кого я когда-либо встречала.

Прежде чем написать сценарий, вы провели большое исследование...

Шонда Раймс: К счастью, у нас "на борту" была журналистка Джессика Пресслер - настоящий кладезь информации. Но также было преимущество в том, что мы могли поговорить со многими реальными людьми, которые были вовлечены в эту историю. У меня было потрясающее видеоинтервью с Анной из тюрьмы - Джессика отправила его мне. У меня была возможность пообщаться с подругой Анны - Нефф и узнать ее получше. Так много людей хотели поговорить с нами об Анне, что это позволило нам получить правдивую картину и ответить на накопившиеся вопросы. И, кстати, сценарий сериала, мы писали по мере развития дела Анны. Например, мы написали эпизод о судебном процессе, пока шел суд. Помню, как мы сидели вместе в нашей "писательской комнате", в в то время как один из наших авторов присутствовал на суде в Нью-Йорке и рассказывал нам в чате, что происходит, чтобы мы могли закончить сценарий.

Фото: Кинопоиск
Почему фильм "Власть пса" обречен на премию "Оскар"

Как, по-вашему, зрители воспринимают добрых и злых персонажей в фильмах?

Шонда Раймс: Не думаю, что когда-либо существовало такое понятие, как хорошие или плохие люди. И не считаю, что персонаж может быть классифицирован, как хороший или плохой. Злодеев нет. В мире есть только непонятые люди.

Как вы собирали актерский ансамбль для сериала?

Шонда Раймс: Это было увлекательно и весело. Я не знала, как мы найдем актеров, которые будут играть реальных людей. Мы хотели передать суть многих из них таким образом, чтобы они чувствовали уважение, но в то же время их персонажи рассказывали то, что было нам нужно по сюжету, ведь передавать все подробно - это довольно утомительно для всех. К счастью, у нас в ShondaLand есть замечательные актеры, с которыми мы всегда работаем. Но также было интересно находить новых людей. Как раз такие полностью создали образы журналистов - коллег Вивиан в журнале "Манхэттен". Мы нашли их среди реальных бывших журналистов, которые жили на пособие по безработице.

А как отреагировала на сериал настоящая Анна Делви?

Шонда Раймс: Анна прекрасно понимала, что ее история выходит на экран. И я хотела, чтобы она знала: мы не рассказываем историю ее жизни шаг за шагом.Тем более, если подумать, она - единственный человек, который ничего в итоге из сложившейся ситуации не выиграл. Я имею в виду, что мы сделали сериал, а все остальные получили свои дивиденды. Одни из ее жертв писали книги, другие заключали контракты на телевидении. Некоторые добились большего успеха в бизнесе, некоторые стали эмоционально сильнее. А Анна попала в тюрьму. Так что я чувствую себя человеком, защищающим ее чувства. И для меня было важно убедиться, что мы не просто взяли историю и рассказали без всякого уважения к ней. Нет! Для нас было важно то, что зрители в итоге вынесут из сериала.

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

Главное сегодня

Козак: Надеемся, что у Киева хватит благоразумия не начинать боевые действия
Президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
Эксперт Ситтон: Запрет на российское топливо обрушит мировую экономику
Посол РФ: На переговорах британская сторона "не слушала и не слышала" Лаврова
СК возбудил дело после крушения самолета Ан-2 на Камчатке
Где хранятся флаг СССР и глобус Петра I: К юбилею Исторического музея
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса