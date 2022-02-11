Оперштаб: Ситуация с ковидом за неделю осложнилась в 10 регионах России

Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, ситуация с COVID за неделю осложнилась в 10 регионах России.

Речь идет об Амурской, Ивановской, Кемеровской, Новосибирской областях. Также осложнение ситуации отмечается в Краснодарском крае, Башкирии, Дагестане, Северной Осетии, Татарстане и Чечне.

Сегодня, 11 февраля, в России был установлен новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - почти 204 тыс. человек. Всего с начала пандемии эта цифра уже превысила 13,7 млн человек. При этом, по данным оперштаба, число госпитализированных из-за коронавируса за сутки составило 19,2 тыс. человек, что на 0,85% меньше, чем днем ранее.