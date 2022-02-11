Первое издание "Слова о полку Игореве" продали на торгах за 3,4 миллиона рублей

Первая книга "Слова о полку Игореве" 1800 года издания продана на онлайн-аукционе в "Литфонде" за 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает аукционный дом "Литфонда". По его сообщению, начальная цена книги составляла 3 миллиона рублей.

Полное название уникального издания - "Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича…". По зваписям библиографа начала XX столетия Ю. Ю. Битовта, "это первое издание "Слова о полку Игореве", сгоревшее во время московского пожара 1812 года вместе с оригиналом". Тем более, уцелевшие экземпляры-копии представляют большую библиографическую редкость и имеют значение оригинала, отметили в пресс-службе аукционного дома.

"Книга обладает коллекционной ценностью музейного уровня", - отмечается на сайте аукционного дома. Так же в сообщении подчеркивается, что заслуга открытия "Слова о полку Игореве" принадлежит коллекционеру и издателю русских древностей Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину (1744-1817 г.г.). Мусин-Пушкин, когда знакомился с сокровищами ризницы Преображенского собора Спасо-Ярославского монастыря, нашел рукописный сборник XV - начала XVI века. В нем издатель и обнаружил уникальный памятник древнерусской литературы.