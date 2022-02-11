Песков оценил итоги переговоров политсоветников в Берлине

Встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки" в Берлине закончилась безрезультатно, Киев делает все, чтобы не выполнять Минские договоренности. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К сожалению, безрезультатно завершилась очередная встреча политсоветников "нормандской четверки". К сожалению, эта та реальность, в которой нам приходится работать, отстаивать свою позицию. В данном случае одна надежда на наших дипломатов, что они проактивно продолжат отстаивать наши интересы и терпеливо объяснять географические, геополитические и иные реалии своим собеседникам", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента призвал не усложнять задачу: а задача - это обеспечить реализацию Минского комплекса мер, "абсолютно четко прописанного в определенной последовательности, где зафиксированы обязательства сторон". Но пока участникам переговоров не удалось приблизиться к ее выполнению, оценил он. "К сожалению, украинская сторона делает все в разных интерпретациях, чтобы не выполнять обязательства, которые за ней зафиксированы", - заключил Песков.