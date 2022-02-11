Песков рассказал о перспективах нового разговора Путина с Макроном

После переговоров с Киевом и западными лидерами президент Франции еще не общался с российским лидером. Но такой разговор есть в планах, подтвердил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Путин с Макроном пока еще не говорили", - сообщил Песков. На вопрос о том, есть ли планы такой беседы, он ответил - "разумеется". При этом дата и время телефонного звонка пока неизвестна.

Напомним, что неделя началась с переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве (7 февраля). На следующий день французский лидер пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве, а затем в Берлине встретился с канцлером ФРГ и президентом Польши.