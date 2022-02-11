Платформенный подход: LegalTeсh против Excel и рутины

Крупные компании все активнее используют инструменты LegalTeсh для оптимизации работы с креативным контентом или, более научно, результатами интеллектуальной деятельности. Сотрудникам не нужно оформлять кипы документов; снижаются правовые риски, связанные с выводом готового продукта на рынок. Какие решения помогли бизнесу преодолеть главные проблемы управления интеллектуальной собственностью, рассказали ведущие эксперты-практики в области ИС и разработчики востребованных LegalTeсh-решений в рамках мастер-классов на Международной образовательной конференции Distant & Digital.

Столкнуться с нарушениями в области IP можно на самых ранних стадиях существования бизнеса, в том числе и на стадии идеи, о чем предостерегли юристы на мастер-классе "Клонирование бизнес-решений. Как защититься от утечки идей и пресечь их незаконное использование". По мнению Екатерины Тиллинг, партнера и руководителя IP-практики Eversheds Sutherland, "при развитии бизнеса концепция "подумаю позже" не работает, необходима грамотная стратегия, чтобы отстоять свои интересы, если это понадобится".

Хотя защита идеи не предусматривается законом, владелец бизнеса может отстоять права на ее воплощение, то есть на бренд, название, контент или софт, при помощи регистрации товарного знака и фирменного наименования, фиксации авторского права, оформления ноу-хау и коммерческой тайны, объяснила юрист IP-практики Eversheds Sutherland Анна Лапшина. В свою очередь, чтобы избежать утечки идей "изнутри", компании могут прибегнуть к договорам формата non-compete, ограничивающим возможность производить схожий продукт, и non-solicitation, запрещающим переманивать сотрудников, добавили юристы практики, советник корпоративной, M&A и коммерческой практики Eversheds Sutherland Никита Бутенко и руководящий юрист антимонопольной практики Eversheds Sutherland Александр Гаврилов.

Для грамотного правового оформления бизнеса необходимы знания в области IP, а также существенный внутренний ресурс, рассказали эксперты на мастер-классе "Skolkovo startup demo: Онлайн Патент". По словам Светланы Дружининой, руководителя направления по развитию партнерских отношений ПАО "Газпром нефть", компании, имеющие дело с цифровыми проектами и оперирующие большими объемами сложной интеллектуальной собственности, сталкиваются со стандартным набором проблем. Такие результаты интеллектуальной деятельности чаще всего получаются сложным, комплексным продуктом, в создании которого задействовано большое количество юридических лиц и специалистов, которые не умеют или не готовы работать с юридическими документами.

Помимо этого, отмечает эксперт, проблемой может стать и низкий уровень автоматизации рабочих процессов компании, когда данные вносятся преимущественно в ручном режиме в Excel.

Внедрение цифровой платформы управления интеллектуальной собственностью "Онлайн Патент" в августе прошлого года позволило "Газпром нефти" сократить время работы над одним кейсом в два раза - с четырех месяцев до двух, рассказала Юлия Халявко, руководитель проектов по оптимизации бизнес- и продуктовых процессов сервиса. Добиться такого результата удалось благодаря разработке кастомизированной процессной модели работы с результатами интеллектуальной деятельности в соответствии с форматом, принятым в компании. Также "Онлайн Патент" создала единую экосистему, в рамках которой были собраны документы по каждому проекту и где все сотрудники могут напрямую с ними работать, а при необходимости - оперативно получить консультацию профильного эксперта.

"Комплексная работа приводит к тому, что к завершению цифрового проекта у нас нет правовых рисков, мы точно знаем, что хотим зарегистрировать этот результат, и выполнили все необходимые для этого действия. Комплексность является для нас ключевой", - заявила Светлана Дружинина.

LegalTeсh-инструменты стали незаменимыми помощниками юридических отделов крупных корпораций. Так, юристы СИБУРа, Объединенной металлургической компании и Unilever благодаря решению Jeffit смогли отказаться от приема заявок, работы с ними в разрозненных сервисах и перейти в формат "единого окна", рассказал Максим Царев, руководитель отдела внедрения Jeffit, на мастер-классе "От разрозненных приложений к единой экосистеме юридической службы. Опыт СИБУРа и ОМК".

Кейсы СИБУРа, ОМК и Unilever помогли Jeffit выявить три ключевые "головные боли" компаний: необходимость в централизованном и автоматизированном приеме заявок (например, отсеивании повторяющихся запросов или распределении заявки по типу, географии), контроле за загруженностью сотрудника и качеством/сроками выполнения задачи, а также сокращении временных затрат при работе.

Автоматизация во многом стала привычной и доступной, но в сфере юриспруденции, где возникает много нетривиальных задач, требующих нестандартных решений, LegalTech сталкивается с серьезными вызовами, сказал на мастер-классе "От Excel к единой системе учета с интеграцией SAP. Оптимизация трудозатрат юристов. Опыт АльфаСтрахования" менеджер по продукту компании XSUD Владислав Понкратов.

Сервис XSUD был внедрен в юридическом подразделении АльфаСтрахования, когда компания столкнулась с возросшей нагрузкой на штатных юристов при росте бизнеса, пояснил Андрей Толстов, руководитель управления суброгации и юридического сопровождения урегулирования убытков ДСВ ШК АО "АльфаСтрахование".

До автоматизации процессов работа специалистов строилась на ручном внесении информации в Excel, SAP и прочие сервисы, таким же образом распределяли задачи и отслеживали их статус, что нередко приводило к ошибкам, связанным с человеческим фактором, сказал Андрей Толстов. Более того, у менеджеров не было понимания, что происходит в юридическом отделе. Приходилось сталкиваться с задержками в несколько дней из-за постоянного переноса данных.

XSUD в свою очередь обеспечивает автоматический обмен данными с другими системами (SAP, бухгалтерскими приложениями, проводящими оплаты госпошлин), синхронизирует информацию с внешними источниками, в том числе базами судов, предоставляет единый архив документов по делу, собирая их в одном месте и автоматически обновляя статус задачи, рассказал Владислав Понкратов. Результатом стало повышение производительности труда юристов, занятых взысканием в АльфаСтраховании, на 17%.

К полной автоматизации и универсальности стремится и еще один продукт российских разработчиков ― IP Legal Space, призванный помочь компаниям сформировать активный портфель интеллектуальной собственности, монетизировать эти активы и защищать права на них, в том числе в суде с требованием компенсации. IP Legal Space планирует включить в свою функциональность в том числе и сложные объекты, такие как промышленная собственность и NFT, пояснил Андрей Бобаков, генеральный директор IP Legal Space, на мастер-классе "Автоматизация юридических услуг для креативных индустрий".

Еще один инструмент, позволяющий освободить специалистов юридического отдела от рутинных задач, - это патентная аналитика. LexisNexis анализирует обогащенные патентные данные, которые включают в себя информацию о патентной семье, юридическом статусе, технологической релевантности, покрытии рынков, силе патентного профиля и даже о соответствии целям устойчивого развития ООН, объяснил Илья Скачков, руководитель патентной аналитики сервиса, во время сессии "Профессиональные инструменты для патентной аналитики".

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Организаторами Distant & Digital выступают Ассоциация IPChain и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизаторы мероприятия - Федерация интеллектуальной собственности и Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Официальные партнеры - Фонд "Сколково", ПАО "Ростелеком", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), СИБУР. Финансовый партнер - банк "Новый век". Партнеры сессий - Европейская Юридическая Служба, компания "Гарант", патентное адвокатское бюро "Гардиум", группа компаний NAUMEN, адвокатское бюро "А. Залесов и партнеры". Партнеры мастер-классов - сервис Jeffit, Школа инновационных знаний Moscow Digital School, цифровая платформа IPEX, налоговая витрина данных IPCodex, сервис XSUD, компания "Онлайн Патент", сервис n"RIS, краудлендинговая платформа Co-Fi, компания DM Solutions, система автоматизации работы с документами ТурбоКонтракт, компания Eversheds Sutherland, компания IP Legal Space"Ай Пи Лигал Спейс". Форум проходит при поддержке Singapore Academy of Law и Московского отделения Ассоциации юристов России.

Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Специальный информационный партнер - Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), генеральный информационный партнер - информационное агентство "РИА Новости". Информационными партнерами выступают Forbes Russia, журналы "Эксперт", "Юрист компании", "Стратегия", ШОРТРИД, The Lawyer, Legal Insight, The Paragraph Magazine, "Время инноваций", "Национальный банковский журнал", "Российская газета", "Адвокатская газета", правовая газета "ЭЖ-Юрист", Platforma Media, информационные агентства "Интерфакс", "ФедералПресс", InterMedia, отраслевые порталы MovieStart, "АртМосковия", "Берза", ICT-Online.ru, ICT2GO.ru, "Телеспутник".

Справка о конференции

Конференция Distant & Digital - результат партнерства ключевых мероприятий в сфере интеллектуальной собственности IP-Академии и Skolkovo LegalTech. Новый формат конференции доказал свою состоятельность в 2020 году, раскрыв широкую палитру современных LegalTech и IP-технологий. Более 200 авторитетных специалистов из России и 20 стран мира поделились опытом адаптации к высокой конкуренции на рынке кадров и прогнозами о будущем права и института интеллектуальной собственности, судебной системы и общества в целом. Всего было проведено 50 онлайн-событий, в том числе деловых дискуссий, лекций и мастер-классов.

В разные годы участниками и партнерами IP Академии, Skolkovo LegalTech и Distant & Digital становились СИБУР, "Российские железные дороги", "Почта России", Московский метрополитен, Новолипецкий металлургический комбинат, "Аэрофлот", "Роснано", Avon, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Росбанк, Deloitte Legal, "Яндекс", МТС, Thomson Reuters, Avito, НИУ "Высшая школа экономики", Европейская Юридическая Служба, Aston Martin, Baker McKenzie, "Гарант".