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11.02.2022 12:21
Рубрика: Общество

Площадь восстановленных лесов в РФ в 2021 году превысила площадь вырубленных

Текст: Матвей Линник

Площадь восстановленных лесов в России в 2021 году превысила площадь вырубленных и погибших. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов, выступая с докладом на заседании Совета Федерации.

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По его словам, новый лес был высажен на территории более одного миллиона гектаров.

Несмотря на успешные показатели прошлого года, российские леса нуждаются в восстановлении больших площадей, отметил министр. "Я бы хотел отметить, что мы хотим не просто посадить, а вырастить, довести до возраста зрелого леса. Эта задача куда более сложная, чем просто высадить", - добавил он (цитата по ТАСС).

Козлов подчеркнул, что Россия должна стать углеродно-нейтральной страной до 2060 года. Для этой цели ранее была утверждена стратегия низкоуглеродного развития, которая предполагает рост поглощающей способности лесов в два раза.

Общество Экология Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды

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