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Рубрика: Власть

Посол РФ: Объективных причин для затягивания сертификации "Северного потока-2" нет

Текст: Дмитрий Кулемякин

Ситуация с затягиванием процесса сертификации газопровода "Северный поток-2" политизирована, а объективных причин для затягивания сроков нет. Такое мнение выразил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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"Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим", - заявил посол агентству РИА Новости. Нечаев подчеркнул, что строительство газопровода велось в соответствии с законами Европейского союза. Вместе с тем Брюссель периодически изменял уже согласованные правила.

Газопровод был построен в начале сентября прошлого года. Россия ожидает одобрения регистрации газопровода со стороны Германии, чтобы начать его эксплуатацию.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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