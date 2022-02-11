Посол РФ: Объективных причин для затягивания сертификации "Северного потока-2" нет

Ситуация с затягиванием процесса сертификации газопровода "Северный поток-2" политизирована, а объективных причин для затягивания сроков нет. Такое мнение выразил посол России в Германии Сергей Нечаев.

"Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим", - заявил посол агентству РИА Новости. Нечаев подчеркнул, что строительство газопровода велось в соответствии с законами Европейского союза. Вместе с тем Брюссель периодически изменял уже согласованные правила.

Газопровод был построен в начале сентября прошлого года. Россия ожидает одобрения регистрации газопровода со стороны Германии, чтобы начать его эксплуатацию.