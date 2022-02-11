Правительство профинансировало модернизацию научно-исследовательских судов

В текущем году государство направит 2 млрд рублей на ремонт и модернизацию кораблей российской научной флотилии. Об этом сообщил заместитель главы правительства Дмитрий Чернышенко.

В число претендентов на радикальное обновление попали " Николай Страхов", "Академик Сергей Вавилов", "Академик Лаврентьев", "Академик Мстислав Келдыш" и "Академик Иоффе". Первым из этой серии уже в этом году в море выйдет "Николай Страхов". Модернизация судов "Академик Сергей "Вавилов" и "Академик Лаврентьев" завершится в 2023 году. По судам "Академик Мстислав Келдыш" и "Академик Иоффе" в этом году стартуют ремонтные работы и закупка оборудования, завершение запланировано на 2024 год.

Кроме того, на судоверфи "Звезда" продолжается строительство двух новых научно-исследовательских судов "Профессор Анатолий Елизаров" и "Профессор Петр Моисеев". Они смогут проводить океанологические исследования в любой точке Мирового океана независимо от погодных условий. Спуск этих судов на воду запланирован на 2024 год.