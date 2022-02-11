Представитель ВОЗ Сваминатан спрогнозировал появление новых штаммов коронавируса

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что в скором времени могут появиться новые штаммы коронавируса, поэтому пандемия еще далека от завершения. Такое мнение выразила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.

"Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии", - заявил представитель ВОЗ, чьи слова приводит ТАСС.

Она добавила, что появление новых штаммов связано с мутациями вируса.

Агентство сообщает, что делегация ВОЗ прибыла в ЮАР, чтобы посетить лабораторию компании Afrigen Biologics, где была создана новая вакцина от коронавируса.