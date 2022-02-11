Премьер канадской провинции Онтарио ввел режим ЧП из-за протестов

Правительство Онтарио объявило чрезвычайное положение, направленное против водителей, протестующих из-за ограничений в связи коронавирусом и заблокировавших ключевой пограничный переход, сообщает телеканал ctvnews.ca.

Премьер-министр Дуг Форд объявил о новых мерах в пятницу, заявив, что они будут использоваться для наложения более жестких штрафов и наказаний на водителей, включая максимальный штраф в размере 100 тысяч долларов США и тюремное заключение сроком до года за несоблюдение требований.

Премьер уточнил, что правительство провинции предоставит дополнительные полномочия для отзыва личных и коммерческих лицензий у любого, кто не соблюдает новые приказы. Эти меры носят временный характер, но кабинет "твердо намерен" принять новое законодательство, чтобы сделать его постоянным.

По мнению Форда, демонстрации в Онтарио больше не являются протестом, а скорее "осадой", и сказал, что для тех, кто в них участвует, будут "серьезные" последствия.

Череда блокад в Онтарио и Альберте, а также протесты по всей Канаде последовали за "Конвоем свободы" в Оттаве, который начался две недели назад как демонстрация против сертификатов на вакцинацию водителей грузовиков и с тех пор расширился в знак протеста против всех ограничений на пандемию.