Премьер канадской провинции Онтарио ввел режим ЧП из-за протестов

Новости

Британия вывозит сотрудников посольства из Киева 22:26
Нефть марки Brent стала дороже 95 долларов за баррель впервые с 2014 года 22:20
В Подмосковье при обрушении забора погибли два человека 22:16
Минюст РФ расширил реестр СМИ-иноагентов 22:08
В КПРФ сообщили детали о состоянии Зюганова 21:46
Минздрав разрешил несовершеннолетним самим получать печатный ковид-сертификат 21:25
Израиль распорядился вывезти семьи дипломатов из Киева 21:20
Врач: Москве удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 20:52
Москалькова: За 2021 год омбудсмену поступило до 60 тысяч просьб о помощи 20:13
Главы Генштабов России и США обсудили вопросы международной безопасности 20:00
К сериалу о Чингис-Хане проявила интерес ведущая американская кинокомпания 19:59
Шойгу и Уоллес вспомнили военное сотрудничество стран во Второй мировой 19:49
Шойгу назвал факторы, вызвавшие обострение ситуации в Европе 19:22
Шойгу объяснил британскому коллеге риски накачивания оружием отдельных стран 19:06
Курс доллара поднялся выше 76 рублей 18:55
Байден подписал указ о блокировании 7 миллиардов долларов Афганистана 18:31
Арестованы все участники нападения на магазин в Подмосковье 18:16
Александр Третьяков остановился в шаге от медали в скелетоне 17:55
Козак заявил о нежелании Киева вести прямой диалог Донецком и Луганском 17:53
Вышел трейлер пятого сезона "Последнего королевства" 17:52
Оперштаб: Ситуация с ковидом за неделю осложнилась в 10 регионах России 17:48
ВКС России перехватили самолет условного противника на учениях в Беларуси 17:45
РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала фигуристки Валиевой 17:35
Дмитрий Козак: Украина манипулирует Германией и Францией в "нормандском формате" 17:34
В КПРФ рассказали о госпитализации Зюганова 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
11.02.2022 20:56
Рубрика: В мире

Премьер канадской провинции Онтарио ввел режим ЧП из-за протестов

Текст: Александр Саможнев

Правительство Онтарио объявило чрезвычайное положение, направленное против водителей, протестующих из-за ограничений в связи коронавирусом и заблокировавших ключевой пограничный переход, сообщает телеканал ctvnews.ca.

В Оттаве арестованы десятки протестующих дальнобойщиков

Премьер-министр Дуг Форд объявил о новых мерах в пятницу, заявив, что они будут использоваться для наложения более жестких штрафов и наказаний на водителей, включая максимальный штраф в размере 100 тысяч долларов США и тюремное заключение сроком до года за несоблюдение требований.

Премьер уточнил, что правительство провинции предоставит дополнительные полномочия для отзыва личных и коммерческих лицензий у любого, кто не соблюдает новые приказы. Эти меры носят временный характер, но кабинет "твердо намерен" принять новое законодательство, чтобы сделать его постоянным.

По мнению Форда, демонстрации в Онтарио больше не являются протестом, а скорее "осадой", и сказал, что для тех, кто в них участвует, будут "серьезные" последствия.

Череда блокад в Онтарио и Альберте, а также протесты по всей Канаде последовали за "Конвоем свободы" в Оттаве, который начался две недели назад как демонстрация против сертификатов на вакцинацию водителей грузовиков и с тех пор расширился в знак протеста против всех ограничений на пандемию.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

Главное сегодня

В Крыму назвали наглостью требование Кулебы о войсках РФ на границе
Дмитрий Козак: Украина манипулирует Германией и Францией в "нормандском формате"
Голикова: Уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился до 61,9%
РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала фигуристки Валиевой
В КПРФ рассказали о госпитализации Зюганова
Страны Веймарского треугольника готовы к диалогу с Россией по вопросам безопасности
Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?