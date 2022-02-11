Премьера в Киноклубе: "Кулаков великого предела"

В Киноклубе "РГ" - очередная премьера: документальный фильм Владимира Непевного "Кулаков великого предела". Он о Михаиле Кулакове - одном из самых ярких звезд ленинградского андеграунда 60-70-х годов. Мировая премьера картины состоялась на Московском международном кинофестивале 2019 года, и теперь мы делаем ее достоянием широкого зрителя.

Фильм представляет обозреватель "РГ" по изобразительному искусству Жанна Васильева.

Фильм "Кулаков великого предела" посвящен художнику Михаилу Кулакову, оставшемуся верным абстракции даже тогда, когда она "вышла из моды". Впрочем, говорить о творчестве Кулакова как об оставшемся в прошлом явно преждевременно. Не только потому, что два года назад в Москве прошумела большая выставка "Михаил Кулаков. Стиль оттепели".

У Кулакова интерес к абстрактному экспрессионизму уживался с поисками мистических откровений. Свободный жест художника он пытался соединить с естественным дыханием природного материала. Сильно огрубляя, можно заметить, что его путь, пожалуй, вел от Поллока и Рериха в сторону Кандинского и символизма. Ключевое слово тут "путь".

Человек фантастической биографии, Кулаков умел разворачивать свой корабль на 180 градусов. Отучившись пару курсов в МГИМО, он все бросил, чтобы стать художником. Выгнанный из дома родителями, не оценившими его первые опыты в абстракции, отправился в Ленинград, чтобы найти свое место в кругу режиссера Николая Акимова, учиться в Ленинградском институте театра, музыки и кино... Чуть не спился, но выкарабкался и... стал мастером шестого дана восточных единоборств. Последние ему пригодятся в Перудже, где он начнет давать уроки тайцзицюань. Между прочим, название этого вида ушу с китайского переводится как "кулак великого предела".

На его свадьбе с итальянкой в 1976 году свидетелями были Лиля Брик и Петр Капица. В Италии мозаичные панно этого мастера восточных единоборств украсят две станции Римского метро. Он станет членом Академии художеств им. Пьетро Ваннучи, что в Перудже, получит в 2003 году золотую медаль международной премии "Эмиграция".

Владимир Непевный, снявший отличные фильмы про изобретателя игольчатой анимации Александра Алексеева ("Сны об Альфеони"), о музыкантах ("Курехин", "Гайворонский: мимолетности") и поэте Викторе Сосноре ("Соснора. Пришелец"), в фильме о Михаиле Кулакове объединил анимацию и фотографии, музыку и поэзию. Поэзия тут почти такая же хозяйка, как живопись. Кулаков был своим в кругу ленинградских поэтов, другом Виктора Сосноры и Глеба Горбовского. Песни на их стихи в исполнении Алексея Хвостенко задают интонацию фильма - отчаянно бесшабашную, по-свойски разговорную.

Фотографии Владимира Сычева, Бориса Кудрякова, Геннадия Приходько и других замечательных фотографов создают образ ленинградской оттепели, параллельной застывшему официальному облику "колыбели революции". Лихая энергия жизни пробьется не только в ч/б снимках, но и динамичной яркой анимации, напоминающей не столько об абстракции и тайнах сюрреализма, сколько о почти детской полнокровности бытия. И эта же непосредственность проявится в кадрах съемки работы Кулакова над холстом. Кажется, живопись тут только часть жизни. Но, может быть, самая важная ее часть.

Позволяющая заглянуть за "великий предел".

Кстати

Фильм основан на редких архивных материалах, фотолетописи андеграунда, текстах самого Михаила Кулакова и рассказывает не только о нём, но и об уникальном, до сих пор мало исследованном явлении - советском неофициальном искусстве и, особенно, о ленинградском андеграунде. В фильме снимались художники Владимир Немухин, Виталий Кубасов, Наталья Кочергина, Боб Кошелохов, поэт Валентин Хромов, артист Лев Прыгунов, филолог Михаил Мейлах, вулканолог Генрих Штейнберг, психиатр Валерий Наталенко и вдова художника - Марианна Молла-Кулакова.

Автор сценария и режиссёр фильма - Владимир Непевный. Известен фильмами-портретами, среди которых, посвященные Кире Муратовой, Сергею Курехину, Александру Володину, Виктору Сосноре и многие другие.

Музыку к фильму написали легендарные фри-джазовые музыканты Вячеслав Гайворонский и Владимир Тарасов.

Мультипликатор Борис Казаков известен своими экспериментальными и радикальными работами, сотрудничал с режиссёром Евгением Юфитом.

Летопись андеграунда в фильме воссоздана благодаря уникальным фотографиям Бориса Кудрякова, Владимира Сычева, Геннадия Приходько, Сергея Подгоркова и других фотографов.

Международная премьера фильма состоялась в Италии, на Asolo art film festival, старейшем в Европе фестивале фильмов об искусстве.

Фильм участвовал в фестивалях "Окно в Европу" (Выборг), "Arctic open" (Архангельск), "Сталкер" (Москва), "EPOS" (Тель-Авив), вошел в шорт-лист премии "Лавр".