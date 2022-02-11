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11.02.2022 05:50
Рубрика: В мире

Президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден обратился к американцам, которые сейчас находятся на территории Украины.

Фото: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Гражданам следует уехать немедленно, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", - сказал хозяин Белого дома в эфире телеканала NBC News.

Политик добавил, что Вашингтон не собирается направлять войска на Украину, так как это только усугубит ситуацию. "Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, начнется мировая война", - ответил Байден на провокационный вопрос ведущего.

Президент США также подчеркнул, что американцев не будут эвакуировать спецбортами в случае военных действий на Украине.

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Ранее издание The Hill со ссылкой на источник в американской администрации сообщало, что у США нет планов по массовой эвакуации своих граждан.

Байден призвал граждан США принять мудрое решение, не рисковать и немедленно вернуться на Родину. "Все может быстро перевернуться с ног на голову", - добавил он.

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