Президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

Президент США Джо Байден обратился к американцам, которые сейчас находятся на территории Украины.

"Гражданам следует уехать немедленно, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", - сказал хозяин Белого дома в эфире телеканала NBC News.

Политик добавил, что Вашингтон не собирается направлять войска на Украину, так как это только усугубит ситуацию. "Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, начнется мировая война", - ответил Байден на провокационный вопрос ведущего.

Президент США также подчеркнул, что американцев не будут эвакуировать спецбортами в случае военных действий на Украине.

Ранее издание The Hill со ссылкой на источник в американской администрации сообщало, что у США нет планов по массовой эвакуации своих граждан.

Байден призвал граждан США принять мудрое решение, не рисковать и немедленно вернуться на Родину. "Все может быстро перевернуться с ног на голову", - добавил он.