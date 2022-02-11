Проекты новой атомной энергетики в России получат 56 млрд рублей из ФНБ

Мероприятия по достижению в России углеродной нейтральности к 2060 году - такие сроки поставил президент - позволят обеспечить людей чистыми и надежными источниками энергии, повысят уровень экологической безопасности в стране и будут в целом способствовать обновлению производств и созданию новых, высокотехнологичных рабочих мест, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На реализацию таких планов предусмотрены немалые средства, подчеркнул глава правительства. На развитие водородной энергетики в трехлетнем бюджете предусмотрено около девяти миллиардов рублей. Еще порядка 40 миллиардов планируется предоставить под проекты в рамках стратегической инициативы "Новая атомная энергетика".

"На эти цели дополнительно предполагается выделить около 56 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния", - сообщил Мишустин. В правительстве рассчитывают, что это позволит России нарастить свое присутствие на мировом энергетическом рынке.